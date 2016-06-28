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Sağlık
BBC Türkçe

Felç geçiren hastalara 'kağıt oynamak iyi geliyor'

Kanadalı araştırmacılar iskambil oyunlarının felçli hastaların iyileşme sürecine yardımı olabileceğini söylüyor. Araştırmacılar, "Kağıt oynamak kadar basit bir aktivitenin teknoloji kadar etkili olabildiğini gördük" diyor.

28 Haziran 2016 17:24

Kanadalı araştırmacılar iskambil oyunlarının felçli hastaların iyileşme sürecine yardımı olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılara göre kağıt oyunları hastanın motor becerilerini geliştiriyor. Jenga, bingo veya Nintendo Wii gibi konsol oyunları da aynı şekilde hastalara yardımcı oluyor.

Editörlüğünü uzman doktorların yaptığı aylık nöroloji dergisi Lancet Neurology’de yer alan makalede araştırmacılar, elleri ve ayakları yoğun ve tekrar tekrar çalıştırdığı sürece yapılan hareketin çeşidinin öneminin olmadığını ifade ediyor.

Araştırmada felç tedavisinde gittikçe daha fazla kullanılan sanal gerçeklik oyunlarını geleneksel iskambil oyunlarıyla karşılaştırdılar.

Yakın zamanda felç geçirmiş ve el veya ayak hareketleri bozulmuş 141 hastayı test ettiler. Rastgele seçtikleri hastaların yarısını Wii grubuna, diğer yarısını ise kağıt oynama grubuna alındı.

Tüm hastalar felç tedavisinin yanı sıra, iki haftada bir toplamda on saat olmak üzere bir saatlik kağıt veya sanal gerçeklik oyunu oynadılar.

İki grup da iki ila dört hafta arasında motor becerilerinde kayda değer gelişme gösterdi.

Toronto’nun St Michael Hastanesi'nden araştırmacı Doktor Gustavo Saposnik, “Hepimiz teknolojiyi seviyoruz ve yeni teknolojinin eski stratejilerden daha iyi olduğunu düşünüyoruz ama bazen öyle olmuyor. Bu araştırmada kağıt oynamak kadar basit bir aktivitenin teknoloji kadar etkili olabildiğini gördük” dedi.

İngiltere Felç Araştırmaları Birliği'nden Alexis Wieroniey de araştırmanın hastalara kolay ve ucuz bir tedavi sağlamak açısından ümit verici olduğunu söyledi ve "Felç geçiren binlerce hasta eskisi gibi hareket etmekte zorlanıyor ve bu bağımsızlıklarını kötü etkiliyor” dedi.

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