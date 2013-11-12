Felaketin içinden çıkan mucize

Haiyan Tayfunu'nun kırıp geçirdiği Filipinler'de hayatta kalmayı başaran hamile bir kadın, enkazdan çıkarılmasının ardından bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Adeta yerle bir olan Leyte vilayetinin başkenti Tacloban’da, eşiyle birlikte harabelerin içinden çıkmayı başaran 21 yaşındaki genç kadın, dünyaya getirmeyi başardığı kızına, kayıp olan annesinin adını, Bea Joy'u verdi. Genç kadın, "O benim için bir mucize. Karnımdayken birlikte öleceğimizi düşündüm" dedi.

Küçük bebeğin dünyaya gelişi gerçekten de bir mucize olarak adlandırılıyor. Çiftin evi, geçen cuma günü Tacloban'da yerle bir olan binalar arasında bulunuyor. Tüm aile, fırtınayla savrulmuş, evin bulunduğu köy bir harabeye dönmüştü.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, yıkıntıların içinde hayatta kalmaya çalışan Emely ve Jobert Sagales, kurtulabildiklerini, pazartesi sabahı Emely'nin doğum sancıları ile fark ettiklerini belirtiyor. Jobert, bir TIR şoförüne rastlayana kadar kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldıklarını ve TIR şoförünün kendilerini, yıkık havalimanında kurulan acil yardım servisine götürdüğünü anlattı.

Doktorlar, felaketin ortasında bebeğini dünyaya getiren genç kadının sağlığından endişe ediyor. Kanama geçiren ve enfeksiyon riski yüksek olan genç kadının tedavisi için antibiyotik kullanması gerektiği ancak yeterli antibiyotiğin olmadığı belirtiliyor.