T24 LogoT24 Logo
Dünya

Felaketin içinden çıkan mucize

Tayfunun vurduğu Filipinler'de adeta bir mucize yaşandı. Enkazdan çıkan genç bir kadın, çocuğunu doğurmayı başardı

12 Kasım 2013 13:23

Haiyan Tayfunu'nun kırıp geçirdiği Filipinler'de hayatta kalmayı başaran hamile bir kadın, enkazdan çıkarılmasının ardından bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Adeta yerle bir olan Leyte vilayetinin başkenti Tacloban’da, eşiyle birlikte harabelerin içinden çıkmayı başaran 21 yaşındaki genç kadın, dünyaya getirmeyi başardığı kızına, kayıp olan annesinin adını, Bea Joy'u verdi. Genç kadın, "O benim için bir mucize. Karnımdayken birlikte öleceğimizi düşündüm" dedi.

Küçük bebeğin dünyaya gelişi gerçekten de bir mucize olarak adlandırılıyor. Çiftin evi, geçen cuma günü Tacloban'da yerle bir olan binalar arasında bulunuyor. Tüm aile, fırtınayla savrulmuş, evin bulunduğu köy bir harabeye dönmüştü.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, yıkıntıların içinde hayatta kalmaya çalışan Emely ve Jobert Sagales, kurtulabildiklerini, pazartesi sabahı Emely'nin doğum sancıları ile fark ettiklerini belirtiyor. Jobert, bir TIR şoförüne rastlayana kadar kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldıklarını ve TIR şoförünün kendilerini, yıkık havalimanında kurulan acil yardım servisine götürdüğünü anlattı.

Doktorlar, felaketin ortasında bebeğini dünyaya getiren genç kadının sağlığından endişe ediyor. Kanama geçiren ve enfeksiyon riski yüksek olan genç kadının tedavisi için antibiyotik kullanması gerektiği ancak yeterli antibiyotiğin olmadığı belirtiliyor.

 

ETİKETLER

filipinlertayfunhaiyanfelaketfaciahabermucizebebekenkazdoğum

İlgili Haberler

Filipinler'i tayfun vurdu; 1200 ölü

Batıda Vietnam'a doğru ilerleyişini sürdüren tayfun, Leyte Adası'nda yüzlerce binanın hasar görmesine, deniz kenarındaki evlerin yerle bir olmasına neden oldu

UNICEF: Filipinler'deki tayfundan 4 milyon çocuk etkilendi

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Filipinler'de havaalanı ve köprülerin tahrip olmasından dolayı birçok kişiye hala ulaşılamıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24