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Kültür-Sanat

Feist ve Stevie Wonder Santralistanbul'da değil Küçükçiftlik'te sahne alacak

Santralistanbul'da gerçekleşecek Feist ve Stevie Wonder konserleri Eyüp'teki içki yasağı nedeniyle Maçka Küçükçiftlik Park'a alındı

28 Temmuz 2012 16:38

25 Ağustos’ta Miller sponsorluğunda gerçekleştirilecek Feist konserinin ardından, Garanti Caz Yeşili etkinlikleri kapsamında  14 Eylül’de yapılacak Stevie Wonder konseri, yılın ses getirecek etkinlikleri olmaya aday.

Konser programları ilk açıklandığında, mekan Santralistanbul olarak belirlenmişti ancak One Love Fest sırasında çıkan olaylar sebebiyle, konser mekanı Küçükçiftlik Park olarak değiştirildi. Dün İKSV’den yapılan açıklamaya göre, iki etkinliğe de önceden bilet alan seyirciler, aynı biletlerle Küçükçiftlik Park’a girebilecekler.

 

Hasret bitiyor

 

Milliyet'in haberine göre, 4 kez Grammy’ye aday gösterilen, bu yıl Juno Ödülleri’nde ‘Yılın Sanatçısı’ da dahil olmak üzere 3 Juno alarak, ödüllerinin sayısını 11’e çıkaran Feist, indie folk müziğin sevilen isimlerinden. Solo kariyerindeki yaratıcılığının yanı sıra, müzik grubu Broken Social Scene ve Kings of Convenience’la yaptığı çalışmalarla hayran kitlesi edinen Feist, İstanbul’da uzun zamandır beklenen isimlerdendi. Dördüncü albümü ‘Metals’ ile Billboard listelerine 7 numaradan giriş yapan ve ilk haftasında 40 bine yakın satan Feist’in konserine, İstanbullu hayranlarının ilgisi büyük oldu. Bazı kategorilerde biletlerin tükendiği konsere, Biletix ve İKSV merkezinden bilet satın alabilirsiniz. Fiyatlarsa
50-90 TL arasında.

Dünya starıMüzikseverlerin dört gözle beklediği Stevie Wonder ise, Garanti sponsorluğunda, 14 Eylül akşamı İstanbul’daki ilk konserini verecek. Amerikalı besteci, şarkıcı, virtüöz ve yapımcı Stevie Wonder, kariyeri boyunca klasikleşmiş albümlere imza attı; unutulmaz şarkılar besteledi. Altın Küre ve Oscar ödüllerinin yanı sıra, ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ de dahil olmak üzere 25 Grammy’nin sahibi oldu.

Stevie Wonder konserinin biletleri Biletix, Garanti Paramatikler ve İKSV’de satılıyor. Konsere bilet alan ilk 5 bin kişi, 100 TL’lik indirimli fiyattan yararlanabiliyor. Fiyatlar 60-600 TL arasında.

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