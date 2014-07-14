Fehmi Koru'dan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni'ne: Çapsız adam!

Habertürk yazarı Fehmi Koru, Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül için "Çapsız bir adam" yorumunda bulundu.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Koru, Yeni Şafak'ta yazdığı dönemde "Karagül'ü işten attırmak istediği" iddiasına ilişkin, "Hiç yakıştıramadığım bir iftiradır. O vatandaşı hayatımdan tamamen sildim. Böyle bir iftirayı yapabilecek çapsızlıkta bir adam! Şimdi neden olduğunu anlıyorum. Hem gazetenin hem de kanalın yayın yönetmeni oldu" ifadelerini kullandı.

Fehmi Koru Yeni Şafak'tan ayrılma sebebini ise şu sözlerle açıkladı:

"Ankara temsilcisi olarak bütün büyükelçilerle ilişkim vardı ama Edelman yıldızımın barışmadığı nadir büyükelçilerden biriydi. 1 Mart tezkeresine karşı çıktığım için ABD beni kara listeye almıştı. Sonra aramızda bilinmesi sakıncalı bir ilişki varmış gibi bir iftiraya maruz kalınca Yeni Şafak’taki yazıları kestim"