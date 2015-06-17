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Fehmi Koru'dan 'Birkaç ırgat bir araya gelip iktidarı yıktınız' diyen Karaman'a tepki

'İnsanlar bazen böyle kararlar verirler...'

17 Haziran 2015 14:10

Habertürk yazarı Fehmi Koru, 7 Haziran seçimine ilişkin olarak, "Birkaç ırgat bir araya gelip iktidarı yıkmayı başardınız" açıklaması ile tartışmaya yol açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'ye yakın olan Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'a tepki gösterdi. Koru, "Onları 'ırgatlar' diye aşağılamak yerine, neden böyle davrandıklarını anlamaya çalışmak gerekir" dedi.

Koru'nun Habertürk'te "Ağzı olan konuşuyor" başlığıyla yayımlanan (17 Haziran 2015) yazısından bazı bölümler şöyle: 

İnsanlar bazen böyle kararlar verirler. ‘’Bir de bunları deneyelim’’ diye daha farklı arayışlar içerisine girdikleri olur.

Onları “ırgatlar” diye aşağılamak yerine, neden böyle davrandıklarını anlamaya çalışmak gerekir.

Türkiye seçimden yeni çıktı ve seçimde iktidar partisinin öngöremediği bir sonuçla karşılaşıldı. Şaşkınlık geçer geçmez ilk sınav koalisyon oluşturulmasında verilecek. Muhalefet, ‘’Yüzde 60’lık blok’’ tespitiyle ilk hamlesini yaptı; şimdi seçimden “1.” çıkmış AK Parti’nin karşı hamleyi yapması bekleniyor.

Doğru bir hamle olmalı bu. Halkın ‘’İşte benim beklediğim bu’’ diyeceği türden bir hamle. Karşı tarafın hareket alanını daraltacak bir hamle.

AK Parti bu seçime, ‘’Başkanlık sistemine imkân verecek bir çoğunluk alırım’’ beklentisiyle gitmişti; seçimden hükümet kurma çoğunluğunu kaybederek çıktı.

Etrafa kulak veriyorum da, seçimden önce ‘’400 alırsın’’ ile başlayıp ‘’330 garanti’’ diye devam edenlerin tuhaf tavsiyelerinin şimdi de önemsendiğini görüyorum.

Belki onların dedikleri doğru çıkar...

Ne diyeyim?

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