'Birkaç ırgat bir araya gelip iktidarı yıktınız' diyen Karaman'a cevap: #HepimizIrgatız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen ve AKP cenahı tarafından görüşleri dikkatle takip edilen İslam Hukuku profesörü, Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman'ın bugünkü köşe yazısında muhalefet partileri için "birkaç ırgat" ifadelerini kullanması, sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Karaman'ı #Hepimizırgatız hashtag'i altında protesto etti.

Karaman, “Yıkmayı becerdiniz hadi yapın da görelim!” başlıklı bugünkü köşe yazısında, "Birkaç ırgat bir araya geldi ve bazı eksikleri ve kusurları olsa bile Türkiye’yi şaha kaldıran ve alternatifi de ortada bulunmayan iktidarı yıktı” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim meydanlarında sürekli dile getirdiği ifadeye benzer şekilde muhalefete seslenen Karaman, yazısına, “Ey muhalif partiler, Erken seçim bir yanda dursun, şimdi muhaliflere diyorum ki, yıkmayı becerdiniz, hadi yapın da görelim” şeklinde devam etmişti.

Karaman'ın ifadelerine yönelik tepkiler, şu şekilde:

#HepimizIrgatız Tweetleri

Karaman'ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.