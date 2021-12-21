Fehmi Koru'nun "Gülen'e gitmem için Erdoğan ve Gül ikna etti" açıklamasını yargıya taşımıştı: HKP’ye "Cumhurbaşkanına hakaret" davası

Korkusuz yazarı Can Ataklı, kamuoyuna usulsüz olarak yansıyan bazı olayları yargıya taşıyan Halkın Kurtuluş Partisi’ne “Cumhurbaşkanına hakaret” davası açıldığını yazdı.

Ataklı, bugünkü köşe yazısında “Artık herkes Halkın Kurtuluş Partisi’ni biliyor. Bu parti AKP iktidarının yaptığı tüm usulsüz işlerin takipçisi. İktidar sahiplerinin yaptıkları ile ilgili sayısız suç duyurusunda bulundular bugüne kadar, hepsini en azından kayda geçirerek ileride hesap sorulmasına zemin hazırladılar, hazırlıyorlar” dedi.

“Doğal olarak zaman zaman başları derde de girmiyor değil” diye devam eden Ataklı, son örneği şöyle aktardı:

Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, Gazeteci Fehmi Koru’nun FETÖ itirafının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık ilgili kişiler yerine Fehmi Koru’nun itirafını yargıya taşıyan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla yeni soruşturma açtı. Parti Başkanı Efe, savcılığa gidip ifade verdi.

Ataklı, yazısının devamında şunları anlattı:

"Hatırlamayanlar olur diye Fehmi Koru olayı neydi yazayım; 17-25 Aralık sürecinde FETÖ Lideri Fethullah Gülen’den getirdiği mektupla ilgili açıklamalar yapan Gazeteci Fehmi Koru, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kendisini Pensilvanya’ya gitmesi için “çağırıp ikna ettiğini” söylemişti. Koru, “Muhtemelen başka isimler de telaffuz edilmiştir aracılık için. Beni daha uygun gördüğü için benden böyle bir ricada bulundu” demişti.

İşte Halkın Kurtuluş Partisi, Koru’nun bu açıklamalarını yargıya taşımıştı. Ama yargı 'Fehmi Koru’yu bırak, sen sayın cumhurbaşkanımıza hakaret ediyorsun' diyerek HKP başkanı hakkında dava açtı. Şaka gibi değil mi?"

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