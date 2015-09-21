Fehmi Koru: Gül, NTV'deki o programı tam iki kez erteletti, çünkü...

Londra’daki üniversite yıllarında Abdullah Gül ile aynı evi paylaşacak kadar yakın ilişkisi bulunan Habertürk yazarı Fehmi Koru, 17 Eylül Perşembe günü NTV özel yayınına katılarak uzun süren sessizliğini bozan 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarını değerlendirdi. Koru, "Taha Kıvanç" mahlasıyla kaleme aldığı yazısında, Gül'e yakın bir isme dayandırdığı kulisi aktardı. "Gül 7 Haziran seçimindeki başarısızlığın nerelerden kaynaklandığına dair bir tespit yaptı ve 1 Kasım seçiminde yanlışlıkların düzeltilmesine katkıda bulunmak istedi" dedi. "Gül'ün programı iki kez erteleyip sonunda listelerin belirleneceği günün arifesine bu amaçla denk getirdiğini" söyleyen Koru, "Aday listelerinde bir parça denge varsa herhalde onun çıkışlarının bunda etkisi bulunuyor” görüşünü dile getirdi.

Koru'nun Habertürk'te "Taha Kıvanç" mahlası ve "Gül neden konuştu, ne söyledi?" başlığıyla yayımlanan (21 Eylül 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 3 gazetecinin karşısına çıktığı NTV programında söylediklerini beğenen çoktu, beğenmeyen pek azdı.

Program sonrasında herkes beni sorguladı, ben de Gül’ün yakınındaki bir dostuma “Amaç neydi?” sorusunu yönelttim. Aldığım cevap aşağıda:

“Bazılarının sandığının tersine, Abdullah Gül ‘Aman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu başarısız olsun da bana gün doğsun’ beklentisinde değil. Evet, ‘Ülkem için gerekirse ve talep gelirse elimi taşın altına koyarım’ görüşünde samimi; ancak böyle olsun diye elini ovuşturup durmuyor. Zaman zaman medya aracılığıyla görüş açıklayıp kurucusu olduğu partiye, başarılı olabilsinler diye, ‘ince ayar’ çekmeye çalışıyor.

Şimdi olan da bu. 7 Haziran seçimindeki başarısızlık ortada. Kendine göre bir değerlendirme sonucu başarısızlığın nerelerden kaynaklandığına dair bir tespit yaptı ve 1 Kasım seçiminde yanlışlıkların düzeltilmesine katkıda bulunmak istedi.

Dikkatle izleyenler için pek çok malzeme var konuşmasında.

Programı da, tam iki kez erteleyip sonunda listelerin belirleneceği günün arifesine bu amaçla denk getirdi. Aday listelerinde bir parça denge varsa herhalde onun çıkışlarının bunda etkisi bulunuyor.”

Araya girip sorunca öğrendim: Kendisine soru soracak olanların “ahbap çavuş” görüntüsü vermeyecek isimlerden oluşturulmasını da kanaldan bizzat Gül istemiş...

Herhalde tersini yapanlara örnek olmak için...

Görüşünü aldığım AK Partili dostumun telefona yansıyan sesinden 1 Kasım seçiminden partisi adına fazla umutlu olmadığını anladım. “Nasıl umutlu olayım?” dedi bana dostum. “Ortalık yangın yerine döndü ve böyle bir ortamda seçimden iktidar partisine hayırlı bir sonuç mu çıkar?”

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