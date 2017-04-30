Fehmi Koru: AK Parti kurucularının 'evet' kampanyalarına katılmamaları bir kazanım, çünkü...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le İngiltere'deki üniversite yıllarında aynı odayı paylaşacak kadar yakın bir ilişkide olan gazeteci yazar Fehmi Koru, bazı AKP kurucularının 16 Nisan’daki referandumda ‘evet’ kampanyasına katılmamasının bir kazanım olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Koru, “hâlâ Ak Parti’nin kurucuları arasında olmakla iftihar eden” kişilerin 16 Nisan’da AKP’nin belirlediği politikaya ters bir tavır aldığını belirterek kampanyaya katılmadıkları için teşekkür edilmesi gerektiğini ifade etti. Koru, Abdullah Gül’ün parlamenter sistemden yana olduğunu da tekrar ifade etti.

Medyascope’a konuşan Koru’nun ilgili açıklaması şöyle:

“Kurucu olarak gördükleri bir siyasi parti var, hala onun üyesi olmakla iftihar ediyorlar. Onun politikasını benimsedikleri tavır ters bir tavır. Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanımız ne zaman kendisine ‘Hangi sistemi tercih etmemiz doğru olur?’ sorusuna parlamenter sistemden yana olduğunu açık açık söylemiş bir insan. Hele ‘Türk tipi başkanlık’ denildiği zaman ‘Başkanlık sistemine eğer geçmemiz gerekiyorsa yapılması gereken, ABD gibi demokratik bir ülkede var olan sistem tartışılabilir bir olaydır ama bize daha uygun olan parlamenter sistemdir’ diye açıklama yapmıştı. Onların bu arada sessiz kalmaları bu kampanya için bir kazanım. Konuşsalar tersini söyleyeceklerdi. Teşekkür etmeleri gerekir.”

Burak Tatari ve Gökçe Çiçek Kösedağı’nın sorularını yanıtlayan Koru’nun açıklamalarının tamamı için tıklayınız.