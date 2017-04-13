Abdullah Gül, Fehmi Koru'nun işaret ettiği 'başkanlık yorumu'nda ne demişti?

Gazeteci Fehmi Koru, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak herhangi bir görüş açıklamayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili olarak "Merak eden cumhurbaşkanıyken yaptığı açıklamaları arar, bulur ve görüşünü öğrenir" dedi. İngiltere'deki üniversite yıllarında oda arkadaşlığı yaptığı Koru'nun söz konusu ifadesi, Gül'ün "başkanlık sistemi"ne ilişkin olarak geçmişte yaptığı açıklamaları merak konusu hâline geldi.

Gül'ün anayasa değişikliği teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabulünün ardından başlatılan (25 Şubat 2017) "Evet" kampanyasına açık destek vermemesi dikkati çekmişti. Kulislere yansıyan iddiaya göre Başbakan Binali Yıldırım'ın Kayseri'de düzenlediği mitinge davet edilen Gül, bu teklifi de kabul etmemişti.

Fehmi Koru: Abdullah Gül'ün anayasa değişikliğiyle ilgili tavrını merak eden, daha önce yaptığı açıklamalara baksın

"Şüphesiz ki çekincem var"

Gül, 2011 yılında "Başkanlık" sistemiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Şüphesiz ki çekincem var; ama avantajları da, dezavantajları da var" demişti.

Cumhurbaşkanlığı makamından ayrılmasına 9 gün kala (4 Nisan 2014) yaptığı açıklamada "parlamenter sistemden yana olduğunu" vurgulayan Gül, cumhurbaşkanlığı görevini dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a devrettikten bir yıl sonra (20 Şubat 2015) da "Türk tipi bir başkanlık sisteminin olmaması gerektiğini" ifade etmişti.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, şunları söylemişti:

"Bir başkanlık sistemi olacaksa ABD’de olduğu gibi gerçekten kuvvetler ayrılığının açık seçik sarih bir şekilde yazıldığı, her şeyin çok iyi tarif edildiği gelişmiş demokrasilerde hukukun üstünlüğüne dayalı şekilde olursa şüphesiz o da demokratik bir sistemdir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gül'ün söz konusu açıklamalarından 7 gün sonra (27 Şubat 2017) "Türk tipi başkanlık sistemi olmaz" görüşünde olanlara tepki göstermişti. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

''Çok açık söylüyorum, Türk tipi başkanlık sistemi olmaz diyorlar. Bal gibi olur neden olmazmış.Küba, Rusya , Arjantin hepsinin farklı sistemleri var. Bir arı maharetiyle şöyle çiçeklerden nasibimizi alalım, kendi balımızı yapalım

İşte bizim başkanlık sistemimiz der geleceğe yürürüz''

Erdoğan'ın bu açıklamaları kamuoyunda, "Kardeşim" dediği Gül'e tepki olarak yorumlanmıştı.