Abdullah Gül'den oyunu soran basın mensuplarına: O, orada kalmıştır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılan halk oylaması kapsamında oyunu kullandı. Oy kullanma işlemini İstanbul'da gerçekleştiren Gül, basın mensuplarının "Oyunuz nedir?" sorusunu, "O orada kalmıştır. Sonuçlar çıkınca belli olacaktır" diye yanıtladı.

Gül'ün, anayasa değişikliği teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabulünün ardından başlatılan (25 Şubat 2017) "Evet" kampanyasına açık destek vermemesi dikkati çekmişti. Kulislere yansıyan iddiaya göre Başbakan Binali Yıldırım'ın Kayseri'de düzenlediği mitinge davet edilen Gül, bu teklifi de kabul etmemişti.

Abdullah Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Vatandaşlık görevimizi yaptık. Demokrasilerde böyle konular tartışılıyor. Halkın önüne geldikten sonra son söz milletin oluyor. Şimdi milletin sözünü işitmek gerekecek, ondan sonra saygıyla karşılamak ve Türkiye’nin hep geleceğe bakması önemli. Her şey geride kalır ve Türkiye’nin geleceği için, bütün vatandaşlarımızın mutluluğu için gelecekle daha çok ilgilenilir. Türkiye’nin geleceği açık, parlak ve öngörülebilir yapılır. İnşallah iyi olur” diye konuştu.

Gül, basın mensuplarının “Sizin oyunuzun rengi nedir?” sorusuna sorusuna, “Açılınca hepsi çıkacaktır artık. Herkesin bir tercihi var, özellikle vatandaşlık görevini geldik yaptık. Tercihimizi bütün millet gibi biz de orada yaptık. Oyların hepsi toplanacak ve milletin sözü olarak ortaya çıkacak” diye yanıt verdi.