Fedon: Sen bana her gün değişik bir kadın getir, ne yapayım Viagra'yı?

Şarkıcı Fedon, Viagra kullanan gençlere tepki göstererek "Sen bana her gün değişik bir kadın getir, ne yapayım Viagra’yı? Ama 50 senelik karımı getirirsen olmaz. Memenin teki bir tarafa düşmüş, öteki öbür tarafa. Gencecik çocuklar Viagra kullanıyor, çok kızıyorum. Ulan ben sizin yaşınızdayken hey yavrum hey! Ne Viagrası?" ifadesini kullandı.

Fedon'un açıklamaları, sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Çok sayıda kullanıcı Fedon'u "cinsiyetçi" olmakla eleştirdi.

Fedon'un Posta'ya yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

50 yıldır Eda Kalyoncu ile evlisiniz. Ayrı evlerde evlilik nasıl oluyor?

İyi bir koca olamadım ama iyi bir eşim. Çocuklarıma çok iyi babalık yaptım. Hiçbir zaman boşanmadık ama eşim artık benim teyzem, kardeşim, annem... Saygım sonsuz. Ölene kadar başımın üstünde yeri. Ama kardeş kardeş ayrı odalarda yatıyoruz. O konuda vicdan azabım büyük ama neye yarar? 17 yaşında almışsın, ömrünü yemişsin... Bu saatten sonra başımda gezdirsem ne fayda? O da ayrı mevzu.

Aşk tamamen bitti mi aranızda?

Ne aşkı! Kimse kendini kandırmasın. Bunca yıl sonra aşk mı olur? Aşk acıdır. Aşk finaldir. Ne zannediyorsunuz aşkı? “Aşığınım yanında olamasam da...” Yanında değil, o yüzden aşıksın işte. Sok bakalım Ferhat ile Şirin’i aynı yatağa. O dakika biter aşk.

İnsan yanındakine aşık olmaz mı?