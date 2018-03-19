Fed'in olası faiz artırımı dolar/TL'yi nasıl etkiler?

Mart ayı başından bu yana gelişmekte olan para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybeden Türk Lirası, dolar karşısında tarihinin en düşük dönemlerinden birini yaşıyor. Geçen hafta aralık ayından bu yana ilk kez 3.90’ın üzerine çıkan dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başladı. Türk Lirası, piyasaların açılmasının ardından 3.9435’e kadar yükselen dolar karşısında, günün en en çok değer kaybeden 2. para birimi oldu.

Türk Lirası’ndaki küresel değer kaybı devam ederken gözler, Jerome Powell önderliğinde ilk kez gerçekleşecek olan Fed para politikası toplantısına çevrildi. Fed’in toplantıda faiz artırımı açıklamasına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

"Dolar/TL, tarihi zirvesine doğru bir hareket içine girebilir"

Fed toplantısının Türk Lirası’nın yönelik olası etkilerini BloombergHT’ye değerlendiren uzmanlar, şunları söyledi:

QNB Finansinvest Yatırım Danışmanlığı Birim Yöneticisi Tolga Kudaloğlu: Kurda yükseliş eğilimi devam edebilir. Türk Lirası son 2 aydır diğer gelişen ülkelere kıyasla kötü performans gösterdi. Son 1 haftada %2 civarında değer kaybetmiş durumda. Bu eğilim hafta içinde de sürebilir. Bu hafta gözler Fed'in faiz artışından ziyade bu yılın kalanına yönelik verilecek mesajlarda olacak.

TL'nin kırılganlığı hala devam ediyor. Global tarafta sıkıntı olduğunda TL en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri oluyor. Fed'den doları küresel çapta güçlendiren karar görürsek kurda 3.94 direncinin aşılmasıyla tarihi zirvesine doğru bir hareket içine girebilir. Döviz sepetine bakınca zaten tarihi zirvelerdeyiz.

Özellikle kredi notunun düşürülmesiyle başlayan süreçte yabancıların tahvil tarafındaki çıkışı, enflasyon görünümü, jeopolitik riskler gibi konular TL'de değer kaybını destekledi. Bu yılki faiz artışlarının tonuna yönelik açıklamalar hem küresel çapta doların değerini hem de TL'nin negatif performansının devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

"Dolar/TL'nin 4 seviyesini denemesi riski var"

HSBC Portföy Yönetimi'nden İbrahim Aksoy: Bu ayki toplantıda bu yıl için faiz artışı sayısına dair tahminlerin 3’ten 4’e yükseltilmesi yüksek olasılıklı. Dolar’ın Fed toplantısı öncesi küresel olarak konsolide olmaya devam etmesi dolar/TL’nin 3.90 seviyesi üzerinde kalıcı olacağı algısına neden olabilir. Bu durum yabancı yatırımcıların artık stop-loss emirlerini çalıştırmasına yani TL’den döviz dönmesine yol açabilir.

Bireyler düşük seviyelerden aldıkları dövizi satarak bu yükselişi sınırlayabilecek olsa da yabancı yatırımcıların zarardaki carry trade pozisyonlarını kapatması kurun önümüzdeki haftalarda 4 seviyesini denemesi riskini barındırıyor.