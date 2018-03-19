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Ekonomi

Euro rekor tazeledi, dolar 3,94'ü aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde döviz piyasasında hareketlilik görülüyor

19 Mart 2018 14:27

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,94'ün üzerine çıktı, Euro/TL 4,84'ü aşarak rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde döviz piyasasında hareketlilik görülüyor. 

Dolar/TL yeni haftaya 3,93 liranın üzerinde başladı. Daha sonra yönünü yukarı çeviren dolar 3,9460 ile 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi gördü.

Euro/TL rekorlarına bu hafta da devam ediyor. Euro 4,84'ü ilk kez aşarak tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Euro 4,8430'a kadar yükseldi.

Fed'in faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak.

Uzmanlar, bu hafta döviz piyasasında Fed'in faiz kararı öncesinde sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve adımlarının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

DOLARDA KRİTİK SEVİYELER

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 3,9170 ve 3,9000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.

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