FED'in kararı borsayı uçurdu; dolar güne düşüşle başladı

ABD Merkez Bankası’nın (FED), piyasaların tahvil alımlarının azaltılmaya başlanacağı yönünde bir karar beklemesine karşılık aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımlarında azaltmaya gitmeme piyasalarda bayram havası yarattı.

Dolar, yaklaşık yüzde 3 düşüşle 1.9400 TL’ye kadar geriledi. Türkiye ’nin 10 yıllık tahvilinin faizi de yüzde 9,39’dan 9’un altına geriledi.

Borsa İstanbul (BİST) endeksi yüzde 5,44'lük artışla 78,720 puana yükseldi.

Radikal.com.tr’de yer alan habere göre, altın FED’in dünkü kararının ardından bir haftanın en yükseğine yakın seviyede işlem gördü. Spot altının ons fiyatı 1,367.86 dolara kadara yükseldikten sonra 1,359.10 dolar seviyesine geriledi.

Ekonomiye sağladığı yoğun parasal destekleri azaltmaya başlamayı erteleyen FED, sağlam ekonomik büyümeye işaret eden daha fazla kanıt görmek için beklemek istediğini belirtti.

FED ayrıca 2013 büyüme beklentisini yüzde 2.3-2.6 aralığından yüzde 2.0-2.3 aralığına düşürdü. Banka 2014 için ise çok daha sert bir aşağı yönlü revizyon yaptı.

FED Başkanı Ben Bernanke tahvil alımlarının bu yıl içinde azaltılmaya başlanacağı yönünde taahhütte bulunmayı da reddetti. Bernanke Haziran’da, bankanın tahvil alımlarının yıl sonundan önce azaltılmaya başlanmasını beklediğini söylemişti.

Dolar yedi ayın en düşük seviyesinde

Dolar FED’in sürpriz bir kararla tahvil alımlarının azaltılmaya başlanmayacağını açıklamasının ardından bugün para birimleri sepeti karşısında yedi ayın en düşük seviyesine yakın işlem gördü.

Dolar endeksi yüzde 1.2 ile iki aydan uzun sürenin en büyük tek günlük düşüşün kaydetmesinin ardından son olarak 80.215 seviyesinde yer aldı.

ABD’nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi dün yüzde 2.673’e kadar gerilemesinin ardından son olarak yüzde 2.697 dolayında yer aldı.

Euro ise dolar karşısında gördüğü 7.5 ayın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü ve 1.3526 ile yatay seyir izledi.