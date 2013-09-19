FED'in sürpriz açıklamasıyla piyasalarda rekor

Amerikan Merkez Bankası FED'in piyasadaki para hacmini arttırma (Quantitative Easing) programı çerçevesinde, zayıf Amerikan ekonomisini desteklemek amacıyla aylık 85 milyar dolar değerinde tahvil satın alma programında bu aşamada bir değişiklik yapmayacağını açıklamasıyla piyasalarda rekor yükselişler oldu.

FED'in açıklaması, Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için uyguladığı programda kesinti yapmasını bekleyen piyasalarda şaşkınlık yarattı.

Açıklama üzerine ABD Doları'nın değeri düşerken, altın fiyatlarıa yükseldi.

ABD borsalarında da rekor yükselişler kaydedildi.

FED, ekonomideki düzelme işaretlerinin kalıcı olduğu yolunda işaretler görene kadar bu programı sürdürmeye karar verdiğini duyurdu.

Bugünkü toplantısının ardından bir açıklama yapan FED, ekonomideki iyileşme işaretlerinin sürdürülebilir olduğu yolunda yeterli kanıt görülene dek tahvil satın alma programının süreceğini belirtti.

Konut kredilerinin faizlerindeki artış ve kamu harcamalarındaki kesintilerin büyümeyi olumsuz etkilediğini belirten FED, ekonomideki değişimleri izleme kararı aldığını belirtti.

Amerikan Merkez Bankası, işsizlik oranlarında devam eden yüksek seviye ve kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle, izlediği politikada, "şimdilik" bir değişiklik yapmayacağını açıkladı.

FED Eylül 2012'den beri aylık 85 milyar dolarlık tahvil alım programını uyguluyordu.

Fed Başkanı Ben Bernanke, varlık alımlarında kesintiye gidebileceklerini ilk kez Mayıs ayında dile getirmişti.

Bernanke'nin bu açıklamasından bu yana gelişen piyasalar büyük sermaye çıkışlarına ve kurlarda dalgalanmalara tanık oldu.

BBCTürkçe