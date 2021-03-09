Federal yargıç, Kapitol baskınına katılan bizon kostümlü 'QAnon Şamanı' için karar verdi: Tahliye edilemeyecek kadar tehlikeli

ABD'de federal yargıç, Kongre oturumunun yaşandığı sırada Kapitol'e düzenlenen baskında Donald Trump destekçileri arasında olan bizon kostümlü "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jake Angeli'nin tahliye edilemeyecek kadar "tehlikeli" olduğuna karar verdi.
CNN'de yer alan habere göre, yargıç Royce Lamberth geçen hafta Kapitol baskınında bulunduğu için "pişman olduğunu" söyleyen Jake Angeli'nin pişmanlık göstermediğini ve eğer ev hapsine alınırsa ABD hükûmetine karşı farklı saldırılar planlayabileceğini söyledi. Yargıç Lamberth, Angeli'nin Kapitol binasında yaptıklarının 'barışçıl ve zararsız' olduğunu savunmasının da gerçeklikten koptuğunun göstergesi olduğunu belirtti.
Lamberth, "Sanık kendini 6 Ocak'ta polis tarafından Kongre binası içine kabul edilmiş barışçı bir kişi olarak betimliyor. Mahkeme, onun kanıtları manipüle etmeye ve eylemlerinin vehametini önemsizleştirmeye yönelik çok sayıda girişimini ikna edici bulmadı" dedi.
Kongre baskını sırasında çekilen fotoğraflarda bizon kostümüyle dikkat çeken, "QAnon" isimli komplo teorisinin savunucularından olan Jake Angeli geçen hafta katıldığı televizyon programında baskında yer aldığı için pişmanlık duyduğunu savunmuştu.
TIKLAYIN - Bizon kostümlü fotoğrafları Kongre baskınıyla özdeşleşen 'QAnon Şamanı':O binaya girdiğim için vücudumun her hücresiyle pişmanlık duyuyorum