Federal yargıç, Kapitol baskınına katılan bizon kostümlü 'QAnon Şamanı' için karar verdi: Tahliye edilemeyecek kadar tehlikeli

ABD'de federal yargıç, Kongre oturumunun yaşandığı sırada Kapitol'e düzenlenen baskında Donald Trump destekçileri arasında olan bizon kostümlü "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jake Angeli'nin tahliye edilemeyecek kadar "tehlikeli" olduğuna karar verdi.

CNN'de yer alan habere göre, yargıç Royce Lamberth geçen hafta Kapitol baskınında bulunduğu için "pişman olduğunu" söyleyen Jake Angeli'nin pişmanlık göstermediğini ve eğer ev hapsine alınırsa ABD hükûmetine karşı farklı saldırılar planlayabileceğini söyledi. Yargıç Lamberth, Angeli'nin Kapitol binasında yaptıklarının 'barışçıl ve zararsız' olduğunu savunmasının da gerçeklikten koptuğunun göstergesi olduğunu belirtti.