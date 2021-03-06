Bizon kostümlü fotoğrafları Kongre baskınıyla özdeşleşen 'QAnon Şamanı':O binaya girdiğim için vücudumun her hücresiyle pişmanlık duyuyorum

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6 Ocak 2021 tarihinde Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol'e zorla giren Donald Trump yanlısı protestoculardan biri olan ve "QAnon Şamanı" olarak tanınan Jake Angeli, "O binaya girdiğim için vücudumun her hücresiyle pişmanlık duyuyorum" dedi.

Kongre baskını sırasında bizon kostümüyle çekilen fotoğrafları baskınla özdeşleşen Angeli, tutulduğu cezaevinden CBS'in 60 Minutes programına konuk oldu.

Angeli, Senato genel kurul salonuna girdiğinde "pozitif dalgalar yaymak için şaman şarkıları söylediğini" ifade etti. Angeli aynı zamanda Capitol binasına zarar veren ve hırsızlık yapmaya çalışan insanları durdurmaya çalıştığını ifade etti. 'QAnon Şamanı' içeride dua da ettiğini çünkü "o salona Tanrı'yı geri getirmek istediğini" söyledi.

"Binaya girmekten vücudunun her hüresiyle pişmanlık duyduğunu" söyleyen Angeli, "eski Başkan Donald Trump'a sadakatinden pişmanlık duymadığını" dile getirdi.