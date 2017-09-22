Fed yöneticisi: Bu yıl bir kez daha faiz artışı yapılabilir

San Francisco Fed Başkanı John Williams, Zürih'te yaptığı basın açıklamasında, bu yıl bir kez daha faiz artışı yapılabileceğini belirterek TÜFE'nin daha fazla yükselmemesinin şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.



Bloomberg'de yer alan habere göre; Fed fonlama oranının birincil politika aracı olarak kullanılacağını belirten Williams, "Federal fonlama oranında normal bir seviyeye dönülmesi için gelecek birkaç yıl boyunca kademeli faiz artışları görmeyi bekliyorum" şeklinde konuştu. San Francisco Fed Başkanı, yüzde 2.5 seviyesindeki Fed fonlama oranının "yeni normal" olduğunu sözlerine ekledi.



Williams, ABD'de faizlerin hala oldukça düşük olduğunu belirtti. William bilanço küçültülmesinin piyasalarda türbülansa neden olmayacağını, bu adımın etkilerini yakından izleyeceklerini dile getirdi.