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Dünya

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed, beklendiği gibi faiz oranlarını 1.00-1.25 aralığında sabit bıraktı

21 Eylül 2017 00:12

ABD Merkez Bankası Fed, beklendiği gibi faiz oranlarını 1.00-1.25 aralığında sabit bıraktı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararını açıklamasına kilitlenmişti. Fed faiz kararını açıkladı. Fed, beklendiği gibi faiz oranlarını 1.00-1.25 aralığında sabit bıraktı.

Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'deki kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle Fed'in eylül ve kasım ayı toplantılarında faizleri sabit tutacağı beklentisi yüzde 98 seviyelerine çıkarken, aralık ayına ilişkin faiz artırım beklentisi ise yüzde 52,5 seviyesinde bulunuyor.

FOMC faiz kararını 9’a karşı 0 oyla aldı. Fed ekim ayı itibariyle bilançosunu 10 milyar dolar azaltmaya başlayacak.

Piyasalar da faiz oranlarında değişiklik beklemiyordu. Fed bu yıl Mart ve Haziran aylarında 25'er baz puan olmak üzere 2 kere faiz artırmıştı. Fed hala 2017 için bir, 2018 için ise üç faiz artışı öngörüyor.

 

Dolar nasıl tepki verdi?

 

Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanan kararın ardından dolar/TL’de 3.48’in üzerinde hareket gözlendi. Dolar/TL saat 21:03’te 3.49’u aştı.

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