Fed faizi yükseltti

Fed Haziran ayı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan yükselterek yüzde 1 - 1,25 aralığına çekti. Bu oran, 2008'deki mali krizden sonra siyasi iradenin ekonomiyi canlandırmak için kredi verilmesini ve harcamayı özendirmek için faizleri düşürmesinden bu yanaki en yükseği olarak kayıtlara geçti. 2017'de bir faiz artışı daha öngörülüyor. Banka 4.5 trilyon dolarlık bilançosınu bu yıldan başlayarak daraltacağını bildirdi.

Dolar ne tepki verdi?

ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verilerinin beklentilerin altında gelmesinin etkisiyle 3,50'nin altına gerileyen dolar/TL saat 15.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 3,4890 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de enflasyon mayısta yüzde 1,9 ile piyasa beklentisi olan yüzde 2'nin gerisinde kalırken, bu veri Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Piyasa tarafından mayısta değişmesi beklenmeyen perakende satışlar verisi ise yüzde 0,3 azadı.

Veri öncesinde 3,5125 seviyesinde bulunan dolar/TL, açıklanan verilerden sonra 3,4880 ile 16 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL bugün en düşük 3.4811 ve en yüksek 3.5230’u gördü. Euro ise en düşük 3.9252’yi en yüksek ise 3.9540 seviyesine çıktı.

Bugün yapılan 25 baz puanlık faiz artışı, bu yıl Mart ayında yapılan artışla beraber ikinci faiz artışı olarak kabul ediliyor. Fed Mayıs ayında faizlerde herhangi bir oynama yapmamış, Haziran ayı için sinyal vermişti.

O dönemden bu yana işsizlik oranı yüzde 4.3 ile son 16 yılın en düşük seviyesine gerilerken, ekonomik büyüme de zayıf birinci çeyrek performansının ardından yeniden hızlandı. Fakat ekonominin diğer göstergeleri biraz daha karışık bir resim ortaya koyuyor. Fed'in takip etmeyi tercih ettiği enflasyon göstergesi 2017'nin başlarında yüzde 1.8 iken daha sonra yüzde 1.5'e geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında verdiği vergi reformu, finansal düzenleme ve denetimlerin azaltılması ve altyapı yatırımları gibi sözler ya Kongre'de engellerle karşı karşıya ya da hâlâ hazırlık aşamasındayken, Trump hükümetinin ABD ekonomisine sağlayacağı mali teşvikin boyutu ve kapsamı hakkında da artan şüpheler var.

İhtimal zayıfladı

Para politikasında on yıldan uzun bir süredir ilk defa değişiklik yapan Fed, sıkılaştırmaya devam ediyor. Aralık ayında politika faizini 25 baz puan artıran merkez bankası, bundan iki toplantı sonra Mart ayında bir artırım daha yaptı.

Fed'in Haziran ayındaki bir sonraki toplantısına kadar iki işsizlik verisi daha yayımlandı. ABD'de işsizlik maaşına ilk kez bir önceki haftada başvuranların sayısı 245 bine gerilemesine karşın beklentinin üzerinde gerçekleşmişti.

Fed bugünkü toplantıdan sonra yılın geri kalanında bir defa daha faiz artırabileceğine işaret etse de opsiyon kontratları Aralık ayına kadar faizlerin artırılmasına sadece yüzde 40 ihtimal tanıyor.

Yarın gözler TCMB’ye çevrilecek

Veri akışının yoğun olduğu bu hafta piyasaların odağındaki ana gündem maddeleri küresel merkez bankaları. Piyasalar bugün Fed'in faiz kararı izlendi yarın ise TCMB'nin faiz kararları takip edilecek. Öte yandan yarın İngiltere ve Cuma günü Japonya merkez bankalarının faiz kararları da piyasalar tarafından takip edilecek veriler arasında.