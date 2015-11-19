FED tutanaklarının yayımlanması sonrası dolarda son durum ne?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) dün yayımlanan 27-28 Ekim'de düzenlenen toplantı tutanaklarının ABD'de faiz artışlarının kademeli bir şekilde devam edeceğine yönelik sinyal içermesi ile dolar/TL güne düşüşle başladı. FED tutanakları öncesi dün piyasa kapanışında 2.87 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah güne 2.8560/2.8590 seviyesinden başladı.

Dün akşam 2.96 civarında işlem gören sepet bazında TL aynı saatte 2.9550/2.9564, 3.06 civarındaki euro/TL ise 3.0541/3.0558 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar içeride en önemli gündem maddesinin ise hala yeni hükümetin kurulma süreci ve ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği olmaya devam ettiğini belirtiyorlar.

Piyasalar yeni hükümetin kurulma sürecini takip ederken Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulacak yeni hükümetin son şeklinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmede verileceğini belirten yetkililer, Erdoğan'ın bugünkü İstanbul programı nedeniyle ikili görüşmenin dolayısıyla hükümetin açıklanmasının gecikebileceğini söylediler.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise kabinenin oluşmasında cumhurbaşkanı ve başbakanın ortak hareket etmesi ve senkronize olmasının önemli olduğunu belirterek, Davutoğlu'nun kabine çalışmalarını tamamlamasının ardından kabine listesinin kısa sürede kendisine geleceğini söyledi.

Piyasalar özellikle ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğini izlerken Ali Babacan'ın yönetimindeki bir ekonomi takımını veya Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışmaya açacak adımlar atmayacak bir yapıyı olumlu algılamaya eğilimli. Yetkililerden alınan bilgilere göre Babacan'ın yeni kabinede Dışişleri Bakanı ya da Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak değerlendirilmesi söz konusu.

"Piyasalarda FED iyimserliği yaşanıyor"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasalarda Fed iyimserliği yaşanıyor. Aslında şuanda yaşanan gelişmeyi dolarda kısa vadeli kâr satışı olarak görmek lazım. Tutanaklar Aralık ayında bir artışın sorunsuz bir şekilde ilerleyeceği mesajı da veriyor" diyerek ekledi: "İç tarafta ise asıl izlediğimiz konu ekonomi yönetimi. Piyasada isimlere hassasiyet var. Elbette isimler önemli kısa vadede isimlere oluşacak tepki orta uzun vadede ise atılacak adımlar ön planda olacaktır."

Kurdaki düşüşte 100'e yaklaşan dolar endeksinin FED tutanakları sonrası yüzde 0.4 gerileyerek yeniden 99 seviyesi civarına işlem görmesi belirleyici oldu. Melbourne'de yer alan IG Stratejisti Chris Weston "Tartışmanın artık FED'in ne zaman faiz artıracağından 2016'da ne kadar faiz artışı göreceğimize taşınmış olduğunu görüyoruz" dedi.

Petroldeki düşüş Türkiye'nin lehine

Geçen hafta yüzde 8 gerileyen brent tipi ham petrolün varil fiyatı LCOc1 ise dalgalı bir seyir izlese de 45 doların altındaki seyrini sürdürüyor.

Analistler ithalatında en büyük kalem enerji olan Türkiye için düşük petrol fiyatlarının önemli bir avantaj olmaya devam ettiğini belirtiyorlar.