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Ekonomi

Fed, faiz artırımına gitmedi

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımına ilişkin söylemini değiştirmeyerek, politika faiz oranını 'kayda değer' bir süre daha mevcut seviyesinde tutma kararı aldı

17 Aralık 2014 23:14

ABD Merkez Bankası Fed, yılın son Açık Piyasa Komitesi toplantısını yaptı. Fed, faizleri sıfır seviyede tutmaya yönelik sözlü yönlendirmesi "kayda değer bir süre" tanımıyla devam edeceğini açıkladı.

 

‘Kayda değer sürenin’ tonu değişti

 

cnbce.com'da yer alan habere göre, bugünkü toplantıdan faizlerin sıfır seviyesinde tutulmasıyla ilgili "kayda değer süre" kelimelerinin kullanılıp kullanılmayacağı merakla bekleniyordu. Fed yetkililerini bu sözlü yönlendirmeyi yine kullandı ancak bu kez faizi artırmaya hazır olduklarının da mesajını verdi. 

 

Faiz artışında sabırlı olunacak

 

Fed yetkilileri, faizlerin 2015'te yüzde 1,125 seviyesine yavaş bir şekilde çıkarılmaya başlanabileceği mesajı verdi. Fed'den yapılan açıklamada, "Faizlerin ne zaman yükseltilmeye başlanacağına yönelik sabırlı olunacağı" ifade edildi. Fed yetkilileri 2015'te enflasyonda yavaşlama beklediklerini ancak uzun vadede küçük değişimler ön gördüklerini de açıkladı. 

 

Beklenen faiz artışı gelmedi

 

Uzmanlar, bu toplantıdan Fed'in faizi artırabileceğini bekliyordu.  Analistler bu açıklamaların ardından, Fed'den ilk faiz artışının 2015'in ortasında gelebileceğine işaret ediyor.

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