Fed, faiz artırımına gitmedi

ABD Merkez Bankası Fed, yılın son Açık Piyasa Komitesi toplantısını yaptı. Fed, faizleri sıfır seviyede tutmaya yönelik sözlü yönlendirmesi "kayda değer bir süre" tanımıyla devam edeceğini açıkladı.

‘Kayda değer sürenin’ tonu değişti

cnbce.com'da yer alan habere göre, bugünkü toplantıdan faizlerin sıfır seviyesinde tutulmasıyla ilgili "kayda değer süre" kelimelerinin kullanılıp kullanılmayacağı merakla bekleniyordu. Fed yetkililerini bu sözlü yönlendirmeyi yine kullandı ancak bu kez faizi artırmaya hazır olduklarının da mesajını verdi.

Faiz artışında sabırlı olunacak

Fed yetkilileri, faizlerin 2015'te yüzde 1,125 seviyesine yavaş bir şekilde çıkarılmaya başlanabileceği mesajı verdi. Fed'den yapılan açıklamada, "Faizlerin ne zaman yükseltilmeye başlanacağına yönelik sabırlı olunacağı" ifade edildi. Fed yetkilileri 2015'te enflasyonda yavaşlama beklediklerini ancak uzun vadede küçük değişimler ön gördüklerini de açıkladı.

Beklenen faiz artışı gelmedi

Uzmanlar, bu toplantıdan Fed'in faizi artırabileceğini bekliyordu. Analistler bu açıklamaların ardından, Fed'den ilk faiz artışının 2015'in ortasında gelebileceğine işaret ediyor.