FBI'dan internet güvenliği tüyoları

Oregon FBI Tech, dün yayınladığı bir blog yazısında web tarayıcılarının güvenli kullanımına dikkat çekti ve bazı önerilerde bulundu. FBI, kullanıcıların tarayıcılarındaki bazı özellikleri kapatarak güvenliklerini artırabileceğini belirtti.

Webtekno'nun haberine göre; Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kullanıcılara internette dolaşırken web tarayıcılarındaki otomatik doldurma, şifreleri hatırlama ve tarama geçmişi gibi temel özellikleri devre dışı bırakmalarını tavsiye etti.

Çerezleri engelleyin

FBI, kullanıcılara söz konusu özellikleri kapatmanın yanı sıra, üçüncü tarafların reklam takibini ve çerezleri engellemeyi de önerdi. Ayrıca tarayıcılarda veri toplama işlemlerinin kapatılması, tarayıcıyı kapatırken tüm tarama geçmişinin silinmesi ve "Do Not Track" özelliğinin etkinleştirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Eklentiler veri topluyor

Tarayıcılara yeni işlevler getiren eklentiler da bu önlemlerden nasibini aldı. FBI, tarayıcılardaki eklentilerin veri toplamak için kullanılabileceklerini vurguladı.



FBI, "Kötü amaçlı siteler ve içeriklere karşı uyaran, belirli bilgilerin toplanmasını engelleyen ve çerezleri temizleyen birçok eklenti var. Eklentileri yüklemeden önce, hakkında olumsuz raporlar olup olmadığını kontrol edin" uyarısını yaptı. Büro, son olarak kullanıcılara tarayıcılarının en son sürümlerini yüklemeyi önerdi. Yeni güncellemeler, güvenlik açıklarını kapatıp, çeşitli hataları düzelterek kullanıcıların internette daha güvenli gezinmelerini sağlıyor.

Chrome, Firefox ve Microsoft Edge şu anda en çok kullanılan tarayıcılar olarak öne çıkıyor. Tarayıcıların popüler olmaları, onları saldırıların hedefi haline getiriyor.