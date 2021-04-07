FBI, Counter-Strike turnuvalarında şike hakkında soruşturma başlattı

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Avustralya ve ABD'li yetkililer, Counter Strike turnuvalarında şike ve yasa dışı bahis şüphesiyle birkaç oyuncu hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

E-Spor Dürüstlük Komisyonu(ESIC) ve FBI'ın "küçük ama önemli bir grubu araştırdığı belirtildi.

İncelenen suçlamalar arasında bazı oyuncuların bahis kuruluşlarından şike yapmak için rüşvet aldığı iddiası bulunuyor.

YouTuber slash32'ya konuşan ESIC Komiseri Ian Smith, FBI ile iş birliği içinde olduklarını ve E-Spor'da şikenin uzun süredir var olduğunu, ancak artık daha organize yapıldığını söyledi.