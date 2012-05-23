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Spor

F.Bahçe yönetimine giren Topbaş'ın oğlu konuştu

Fenerbahçe yöneticisi Hüseyin Ersan Topbaş, "Bu kadar haksızlık olmasaydı milyonlar bu kadar kenetlenmezdi. Ama biz katil değiliz, başkanımız da değil. Bunlar kesin olgular" dedi

23 Mayıs 2012 12:34

Fenerbahçe yönetimine giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Ersan Topbaş, "F.Bahçe’ye haksızlık yapılmasaydı, milyonlar kenetlenmezdi. Biz çete değiliz. Bu haksızlığa karşı bir tepki, infial var. Bu kadar haksızlık olmasaydı milyonlar kenetlenmezdi. Başkanımız katil değil. Adli yargı kararı verecektir ama bu süreçte haksızlık olduğu kesin. Biz de bu süreci yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

F.Bahçe’de pazar günü yapılan seçimle birlikte bir kez daha Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna otururken yeni yönetimde de görev alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın oğlu Hüseyin Ersan Topbaş ilk röportajını Vatan gazetesinden Nebahat Koç’a verdi. Kulübü ile olan bağlarından ailevi durumuna kadar merak edilenleri açıklayan Topbaş, devam eden şike davası ile de ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

F.Bahçe’ye haksızlık yapıldığının altını çizen sarı-lacivertli yönetici, şunları söyledi:

“Bu kadar haksızlık olmasaydı milyonlar bu kadar kenetlenmezdi. Ama biz katil değiliz, başkanımız da değil. Bunlar kesin olgular."


‘Yanlış yapmadık’


Adli yargı bunun kararını verecektir ama bu süreçte bir haksızlık olduğu kesin. Bu haksızlığa karşı bir tepki, infial var. Biz de bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticimiz İlhan Ekşioğlu çıkar, aramıza katılırlar.

Bir yanlış yapmadık, hizmetlerimizi doğru yaptık. Tabi bu süreç çok zor bir süreç. Bu dönem yöneticilik yapmak, diğer zamanlarda yöneticilik yapmak gibi değil. Ama bu süreçten alnımızın akıyla çıktığımıza inanıyorum. Daha yürünecek biraz daha yol var. Ve bu yolda da devam etmek adına kalmak doğru olurdu. Başkanımız da öyle uygun görmüş. Hep F.Bahçe’ye bir şeyler katmak için çalıştık, onun için varız.


‘Çok saçma…’ 


Şike soruşturması ve bu tür olaylar sporda biraz ayrıştırıcı oldu. İşte bunun için hepimize sorumluluk düşüyor ve bütün yöneticilerin, başkanların üzerine. Her yaptığımız açıklamaya dikkat etmemiz gerekir.

Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bu bir spor, böyle bakmamız lazım. Önce milli duyguların gelmesi lazım daha sonra taraftarlık gelir.

F.Bahçe’nin ele geçirileceği iddialarını çok saçma buluyorum. F.Bahçe’yi kimse ele geçiremez. Bu kulübün kendi dinamikleri vardır. F.Bahçe’ye hizmet edenler her zaman orada durur, F.Bahçe de bunları çok iyi bilir, görür, kongre üyeleri var, taraftarı var.


‘Saracoğlu’nda taraftar tahrik edildi’


Şampiyonluk maçını, tüm ailemizin, amca, yeğenlerimizin kullandığı şirketimizin locasında izledim. Ben aşağı inmiştim, gaz atıldığını göremedim. Locadan arkadaşlar indiğinde gözleri yaşlıydı.

Ben olayları yukarıdan göremedim. Yaşananlar çok üzücü. Böyle olmaması lazım. Sporun birleştirici olması lazım. Sporda kaybetmek de kazanmak da var. Üzülmek demek zarar vermek değil. Tabi haksızlığa uğramışlığın verdiği bir infial var.

Taraftar tahrik edilmiş. Bu insanlar arasında aklı başında insanlar da var. Emniyetimiz de, polis de bizim için çalışıyor. Taraftar psikolojisini iyi anlamak lazım. Tabi kupanın orada verilme konusu da var. Biz, son maçımız deplasmanda olsa kupamızı Kadıköy’de almak isteriz.


Talep başkan Yıldırım’dan


Etrafımdaki herkes F.Bahçeli’ydi. Babamlar, amcamlar, kuzenlerim... Gözlerimi F.Bahçe’yle açtım. Ben her türlü kararımı aileme danışarak aldım. Yönetim Kurulu üyelik talebi başkandan geldi ve listeyi zaten başkan yapar. Daha önce de bizi tanıyordu. Talep gelince biz de onura edildik, mutlu olduk.


‘F.Bahçe gömleğini giyiyoruz'


İktidara yakın isimler daha önce de vardı. Her zaman yakın insanlar olacak. F.Bahçe Türkiye. Türkiye’de iktidar da muhalefet de var, F.Bahçe’nin içinde de. Burada bütün gömlekler çıkartılarak, F.Bahçe gömleğini giyip yönetim kuruluna öyle oturuyoruz.

Hepimiz F.Bahçe sevdalısıyız. Bu etiketle gurur duyuyoruz. Bizi illa etiketlendireceklerse böyle etiketlendirsinler. Bu karşılıksız bir sevda.


‘Rol-modelim Ali Koç’


Benim için amaç hizmet etmektir. F.Bahçe’ye ne kadar faydalı olabilirsem o kadar mutlu olurum. Ali Koç’u farklı bir yere koymak lazım. Duruşu, mütevazılıği, zekâsı ve hitabetiyle gerçekten düzgün bir rol model diyebileceğimiz biri. Bütün taraftarın sempatisini kazanmış bir insan. Dediği gibi cismi var. Bize onun varlığı yeter. Ben yönetimde olmamasına üzüldüm. F.Bahçe yönetimine çok yakıştırdığımız bir arkadaşımız. O da kendisi için çok zor bir karar verdi. Ona sitem ederek yükünü ağırlaştırmaya gerek yok destek olmak lazım.

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