Erdoğan'ın oğlunun kayınbiraderi ve Topbaş'ın oğlu F.Bahçe yönetiminde

Aziz Yıldırım’ın gene başkan seçildiği Fenerbahçe’nin yeni yönetimine Kadir Topbaş’ın oğlu ve Başbakan Erdoğan’ın oğlunun kayınbiraderi de girdi.

Fenerbahçe Kulübü’nde Aziz Yıldırım’ın tek aday olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul dün Ülker Sports Arena’da gerçekleşti. Yıldırım’ın yönetim listesi delegeleri şaşırttı. Yeni yönetim listesini gören Fenerbahçeliler öğlen saatlerinden itibaren yakın bir zamanda olaganüstü genel kurula gidileceğini konuşmaya başladılar.

Taraf'ta yer alan habere göre, Yıldırım’ın listesinde en dikkat çeken isimlerin başında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük oğlu Ahmet Burak’ın kayınbiraderi Ahmet Ketenci geliyor. Listede dikkat çeken bir diğer isim de Kadir Topbaş’ın oğlu Hüseyin Ersan Topbaş oldu. Oysa şike soruşturması başladığı günden beri asıl meselenin şike olmadığını ima eden Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetimi bu sürecin Fenerbahçe’yi bölmek için yapılan bir cemaat operayonu olduğunu her fırsatta dile getirmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar da her fırsatta hükümete “sandıkta görüşürüz” tehtidi savuruyorlardı.

Yapılan sayım sonunda Aziz Yıldırım, 5 bin 271 oydan 5 bin 269’unu alarak, yeniden başkan oldu. 15 Şubat 1998’den beri 14 yılı aşan bir süredir görevde olan Aziz Yıldırım, 16 yıl ile şu anda Fenerbahçe tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı olan Şükrü Saracoğlu’nu geride bırakmaya hazırlanıyor.

Yönetim Kurulundaki isimler

Asil üyeler: Abdullah Kiğılı, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Alaeddin (Ali) Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ömer Temelli, Talat Yılmaz, Ender Alkaya, Ahmet Tahir Perek, İsfendiyar Zülfikari, Semih Özsoy, Tolga Deniz Aytöre, Mehmet Şekip Mosturoğlu, H. Ersan Topbaş. Yedek üyeler: Yasemin Merçil, Ünal Uzun, Hakan Dinçay, Mustafa Serdar Erkan, Turhan Şahin, Ahmet Ketenci, Yalçın Haker.

Ali Koç ailevi meseleler yüzünden çekildi

Aziz Yıldırım’ın yeni yönetim kurulunda yer almayan Ali Koç, “Bazı kararlar tercihen verilir, bazı kararlar mecburen verilir. Bazı kararlarda gönül önde gider, mantık sonra gelir, bazen tam tersi olur. Burada hepsi karmaşık bir durumdaydı. Ama bazı ailevi nedenlerden dolayı üzülerek de olsa bu kararı almak durumundaydım” diye konuştu. “Benim ismim olmayacak ama cismim kesinlikle olacak’’ diyen Koç; “Elimden geldiği kadar 3 temmuzdan sonra olduğu gibi maddi manevi kulübün yanında olacağım. Resmiyette belki benim ismim olmayacak ama elimden geldiği kadar, benden beklenildiği ölçüde, arzulandığı kadar da hizmet etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Hayali ihracatçı Talat Yılmaz

Fenerbahçe Kulübü Başkanlık Seçimli Olağan Genel Kongresi’nde yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesine giren Talat Yılmaz, sarı-lacivertli camiada tartışılan isimlerin başında geliyor.

2006 yılında Fenerbahçe Divan Başkanlığı görevine getirilen Talat Yılmaz için o dönemde, geçmişinden dolayı birçok tartışma yaşanmıştı. Daha önce Kızılay Genel Başkanlığı da yapan Yılmaz, 1988 yılında yaptığı hayali ihracat nedeniyle 1994’de hüküm giymişti.

Davanın zaman aşımına uğrayarak düşmesi nedeniyle cezaevine girmekten son anda kurtulan Talat Yılmaz, Kızılay Genel Başkanı olduğu dönemde de Genel Müdür’ün odasına dinleme cihazı yerleştirdiği gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Yılmaz, yine Kızılay’da çalışırken “Tedbir kararına uymama” suçundan 2005 yılında bir ay hapis cezası almıştı.

İşte sarı-lacivertlilerin yeni yönetim kurulu

Ahmet Ketenci

Ahmet Ketenci, Başbakan Erdoğan’ın oğlunun kayınbiraderi olarak tanınıyor. Lise mezunu olan Ketenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerde çalıştığı yüksek pozisyonlarla biliniyor.

Hüseyin Ersan Topbaş

Hüseyin Ersan Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın oğlu. Hüseyin Topbaş, daha önce Fenerbahçe Futbol Altyapı ve Amatör Şubeler Sorumlusu’ydu.

Abdullah Kiğılı

Bir önceki Yönetim Kurulu’nda da yer alan Abdullah Kiğılı, ünlü tekstil markası Kiğılı’nın sahibi ve Fenerium tekstil ürünlerinin üreticisi.

Mithat Yenigün

İlk kez Fenerbahçe Yönetim Kurulu’na dahil olan Mithat Yenigün, turizmci bir iş adamı ve Yenigün İnşaat’ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı.

Nihat Özbağı

Yeniden Yönetim Kurulu listesinde kendine yer bulan Nihat Özbağı, bir önceki yönetimde asbaşkanlık görevinde bulunmuştu.

Alaeddin Yıldırım

Daha çok Ali Yıldırım adıyla tanınan Alaeddin Yıldırım, Fenerbahçe’nin daha önceki yönetimlerde de yer almıştı. Ali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kardeşi.

İlhan Yüksel Ekşioğlu

Aziz Yıldırım’ın yeni listesinde de bulunan İlhan Ekşioğlu, daha önceki dönemlerde de Fenerbahçe yöneticiliği yapmıştı. Ekşioğlu, şike soruşturması nedeniyle PFDK’dan men cezası almıştı.

Ömer Temelli

Bir önceki yönetimde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunan Ömer Temelli, Fenerbahçe’nin Ülker Sports Arena Spor Salonu’nun inşaatının yapımında da bulunmuştu.

Ender Alkaya

İlk kez yönetim listesine giren Ender Alkaya, daha önce Fenerbahçe’nin 100. Yıl Komite Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Ahmet Tahir Perek

Aziz Yıldırım’ın yeni yönetim listesinde yer alan Ahmet Tahir Perek, Hür Holding AŞ Mali İşler Koordinatörü ve Genel Koordinatör olarak çalışmıştı.

İsfendiyar Zülfikari

İsfendiyar Zülfikari, Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor.

Semih Özsoy

Semih Özsoy, Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu olarak görev yapmaya devam ediyor.

Tolga Deniz Aytöre

Yeni yönetimde yer alacak isimlerden olan Tolga Deniz Aytöre’nin adı futbolda şike iddianamesinde geçmişti.

Mehmet Şekip Mosturoğlu

Futbolda şike davası nedeniyle cezaevinde tutuklu olan ve geçtiğimiz haftalarda tahliye olan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, yeni yönetimde de yer alacak.