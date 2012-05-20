Aziz Yıldırım 5271 oyun 5269'unu aldı ve yeniden başkan oldu!

Şike davası kapsamından Metris Cezaevin'de tutuklu bulunan bulunan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul'unda kullanılan 5 bin 271 oydan 5 bin 269'unu alarak, yeniden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı oldu.

Divan Başkanı Talat Yılmaz, yeni yönetim kurulu listesinin kullanılan 5 bin 271 oydan 5 bin 258'ini aldığını, diğer kurullar için de sandıktan 5 bin 244 oy çıktığını açıkladı.

15 Şubat 1998'den beri 14 yılı aşan bir süredir görevde olan Aziz Yıldırım, 16 yıl ile şu anda Fenerbahçe tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı olan Şükrü Saracoğlu'nu geride bırakmaya hazırlanıyor.

Rekor oy aldı

Aziz Yıldırım'ın, sarı-lacivertli kulübe bundan önce başkan seçildiği son kongre 23-24 Mayıs 2009 tarihinde yapılmıştı. Yıldırım, geçerli 6 bin 335 oyun 5 bin 53'ünü alarak, bin 216 oy alan Şadan Kalkavan’ın önünde yer almış ve 9'uncu kez Fenerbahçe'ye başkan seçilmişti. Kongrenin 3. başkan adayı Funda Sibel Pala’ya ise 66 oy çıkmıştı.

Yıldırım'ın teşekkür mesajı

Sonuçların açıklanmasının ardından yönetici Ali Yıldırım, Başkan Aziz Yıldırım'ın teşekkür mesajını okudu.

Yıldırım'ın mesajı şöyle:

"Bir oy farkla adım attığım bu yolda yeniden Fenerbahçe Başkanı olmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Teşekkür konuşmamı 3 yıl önce olduğu gibi kendi sesimle, sizlere dokunarak, gözlerinizin içine bakarak yapmayı çok isterdim. Bu dileğimi gerçekleştremiyor olsam dahi bana ve yönetici arkadaşlarıma güveninizden dolayı en kısa zamanda kendi sesimle teşekkür edeceğime inanıyorum. Fenerbahçe için bugüe kadar emek veren tüm arkadaşalrıma teşekkür ediyorum. Yönetimde olmayan arkadaşlarımın da bundan sonra bizimle olacağına inanıyorum. Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulunda görev alan yeni arkadaşlarıma, kenetlenmiş, tek vücut olmuş bu koskocaman camia adına 'Hoş geldin' diyorum. Beni bu göreve layık gören kongre üyelerine teşekkür ediyorum. Saygılarmla."

Gece yarısı şoku

Sarı-lacivertlilerde asbaşkanlar Ali Koç ve Murat Özaydınlı, camianın tüm önde gelenlerinin ikna çabalarına rağmen göreve devam etmeyeceklerini belirtti ve yeni listeye girmedi. Hafta arasında oynanan Türkiye Kupası maçından sonra açıklama yapan Nihat Özdemir de yeni dönemde Yönetim Kurulu'nda olmayacağını açıklamıştı.

Murat Özaydınlı: Teoriler üretmeyin

Yeni Yönetim Kurulu listesinde yer almayan Murat Özaydınlı, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Yönetimde olup olmamak önemli değil, her zaman Fenerbahçe'mizin ve Aziz Başkan'ın emrindeyiz. Lütfen bu konuda teoriler üretmeyin. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe, dar ağacında olsak bile son sözümüz Aziz Yıldırım. Hafta içinde yine kulüpte olacağım, ne zaman ve ne kadar ihtiyaç olursa oradayim, başkanın dediği gibi; bu sevda bitmez ve Başkanımız aklanana ve tahliye edilene kadar mücadeleye devam, şimdi daha rahat mücadele zamanı her sözünüz kulubü bağlamadan mücadele zamanı."

Eski listeden 6 isim yok

Aziz Yıldırım'ın yeni Yönetim Kurulu listesinde eski yönetimden Nihat Özdemir, Ali Koç, Vedat Olcay, Murat Özaydınlı, Cihan Kamer, Serhat Çeçen gibi isimler yer almadı.

İşte yeni liste

Başkan: Aziz Yıldırım

Asil üyeler: Abdullah Kiğılı, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Alaeddin (Ali) Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ömer Temelli, Talat Yılmaz, Ender Alkaya, Ahmet Tahir Perek, İsfendiyar Zülfikari, Semih Özsoy, Tolga Deniz Aytöre, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Hüseyin Ersan Topbaş

Yedek üyeler: Yasemin Merçil, Ünal Uzun, Hakan Dinçay, Mustafa Serdar Erkan, Turhan Şahin, Ahmet Ketenci, Yalçın Haker.

Denetim Kurulu:

Asil: Sadettin Nalbantoğlu, Doğan Yeşin, Beraettin Kökçay, Rahbi Kanbay, M. Cengiz Oral.

Yedek: A. Güneri Özsoy, İlhan Aydoğdu, Alican Gencer

Balotaj Kurulu: Asil: Hüseyin Çakmakkaya, A. Alparslan Okudan, Faik İçmeli, Sinan Nazlı, Hikmet Can Müftüoğlu, Hasan Pınar, Yusuf Ekşioğlu, Erdoğan Ertem, Hızır Ekşi.

Yedek: Tevfik Cin, Yılmaz Tavukçuoğlu, R. Olgun Akçekese, Turan Yurttaş, Tolga Saygılı

Disiplin Kurulu: Asil: Yüksel Acun, Murat Topçuoğlu, İsmail Tepecik, Cengiz Özbilgin, Hakkı Kurtuluş, Ahmet Baltacı, Doğan Kandemir.

Yedek: Erdoğan Şengezer, Nejdet Tolga, Recep İrfan Kuş, Can Bamyacıoğlu

Sicil Kurulu: Asil: Nejat Dalay, Kamil Olcay Cangüler, Tamer Elçin, Mehmet Dilek, Ahmet Kovancı

Yedek: M. Fahri Özbey, Bülent Özcömert, Ali Aydemir

Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu

Asil: R. Sertaç Kayserilioğlu, Selman Arınç, Yaşar Doğan, Gönül Çaylı, İbrahim Naneoğlu

Yedek: Hüseyin Ekşi, Ahmet Tavukçu, Atilla Bartın