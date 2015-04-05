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F.Bahçe otobüsüne saldırıda amaç herkesi öldürmek miydi?

Saldırıda şöför yaralanıp bilincini yitirince, otobüsü Fenerbahçe güvenlik görevlisi durdurdu

05 Nisan 2015 02:40

Saldırganlar, Fenerbahçe otobosüne, Araklı girişindeki viyadükten geçerken ateş açtı. Bilincini yitiren şöförü farkedip otobüsü son anda durduran güvenlik görevlisi olmasa, otobüs belki de viyadükten aşağıya uçacaktı.

NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul, Fenerbahçe otobosüne Araklı ilçesi girişindeki viyadükte ateş açıldığı bilgisini verdi.

Saldırıda şöför yaralanıp bilincini yitirince, otobüsü Fenerbahçe güvenlik görevlisi durdurdu. Eğer otobüs durdurulamasa takla atması hatta viyadükten uçması muhtemeldi.

Bu durumda da şu anki haliyle dahi kabul edilemez olan saldırı boyutlarının düşünülmek bile istenmeyeceği bir hale dönüşebilecekti.

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