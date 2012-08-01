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Spor

F.Bahçe: Havuz sisteminden 'tek taraflı çıkarız' demedik

Son günlerde sıkça konuşulan 'havuz sistemi' ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi

01 Ağustos 2012 12:58

Son günlerde sıkça konuşulan 'havuz sistemi' ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Başkanımız Aziz Yıldırım'ın havuz sistemini tek taraflı sona erdirme beyanı bulunmamaktadır" denildi.
 
Son günlerde sıkça konuşulan 'havuz sistemi' ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Başkanımız Sayın Aziz Yildırım'ın 28.07.2012 tarihli havuz sistemi hakkındaki görüş ve açıklamalarının kamuoyuna yanlış değerlendirilerek sunulması sonucu görülen lüzum üzerine, SPK Seri VIII No:54 sayılı Tebliğ, Madde 18 çerçevesinde açıklamamızdır.

Başkanımızın açıklamalarında Fenerbahçe'nin havuz sistemini tek taraflı olarak sona erdirme beyanı bulunmamaktadır. Açıklamalarda ısrarla ve önemle belirtilen husus, Fenerbahçe Başkan ve yöneticilerinin adil yargılanma hakkına açıkça müdahale eden bazı kulüp başkan ve yöneticilerinin yargılamayı etkileyen eylem ve beyanlardan kaçınmayarak Fenerbahçe'nin marka değerine zarar verme yönündeki eylemlerinin sonlandırılmasına yöneliktir.

Açıklamalarda değinilen ana unsur, bu eylem ve tasarrufta bulunan kişi ve kurumların havuz sistemi içerisinde menfaat birliği yaptıkları Fenerbahçe'ye karşı oluşturdukları bu çelişki ve tutarsızlık içeren mevcut durumun bir an evvel giderilmesine yöneliktir"

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