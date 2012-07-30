TFF'den Aziz Yıldırım'a 'havuz' yanıtı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe'nin naklen yayın havuzundan çıkma isteğiyle ilgili yaptığı açıklamaya, '''Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm futbol müsabakalarının yayınlanması ve programlanması TFF'nin uhdesindedir'' sözleriyle yanıt verdi.

İşte TFF'nin yaptığı açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu, esasen naklen yayın sözleşmesini de ilgilendiren ve bazı kulüp yöneticilerinin futbola zarar verebilecek karşılıklı beyanları hakkında açıklama yapma gereğini duymuştur.

Öncelikle şu gerçek net bir biçimde bilinmelidir:

Mevzuat gereği, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm futbol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanması, iletilmesi, yayınların düzenlenmesi ve programlanması Türkiye Futbol Federasyonu'nun uhdesindedir. Türkiye Futbol Federasyonu, bu yetkisinin yüklediği görevi yerine getirmeyi kararlılıkla sürdürecektir.

Futbol ailesinin, her şeyden önce huzura ihtiyacı ve sportif değerleri kamuoyuna yansıtma görevi bulunmaktadır.

Bu, öfkenin, tepkinin, nefretin körüklenmesiyle değil, saygının, hoşgörünün, ortak bir sinerji oluşturmanın devreye girmesiyle sağlanacaktır.

Sağduyuyla davranmak, duygusal çıkışlardan arınıp, ortak akılda buluşmak, futbolumuzun hak ettiği değerlerle buluşmasına yardımcı olacaktır.

Değerli kulüp yöneticilerimizin, temsil ettikleri camiaların saygınlıklarına yakışır tutarlılık, ciddiyet ve olgunlukla davranmaları bu sürecin hızlanmasına kuşkusuz büyük katkı yapacaktır.

Yönetimimizin futbola ve merkezi yayın sistemi dahil tüm yasal unsurlarına sonuna kadar sahip çıkacağından kimse şüphe duymamalıdır.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Yasası ve Talimatlarından aldığı yetkilerini, futbola zarar verebilecek her türlü girişim karşısında kullanmanın da asli görevi olduğunun bilincinde davranacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu