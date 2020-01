Aziz Yıldırım: Biz şerefsiz değiliz, şike yapmadık

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, 3 Temmuz sürecinin Fenerbahçe'ye ve kendisine yönelik olduğunu söyledi. Konuşmasında sert ifadeler kullanan Yıldırım, temizlenene kadar Fenerbahçe'nin havuzda olmamasını sağlayacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısı, Faruk Ilgaz Sosyal Tesisleri’nde yapılıyor. Aziz Yıldırım Metris Cezaevi'nden tahliyesinden sonra ilk kez konuştu. Sert açıklamalarda bulunan Yıldırım, ''Benim için Kıbrıs'a kaçacak diye yazdılar. Benim mezar yerim bile belli. Ama bunu yazan şerefsiz nereye kaçacak merak ediyorum'' dedi. Yıldırım aynı zamanda Fenerbahçe'nin suçsuz olduğu anlaşılana kadar havuzda olmamasını sağlayacağız" da dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay başkanlığındaki 25 yılını dolduran üyelerin tanıtılacağı toplantıda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunmasının ardından üyeler raporlar hakkında görüşlerini paylaşacaklar.

Toplantının ardından, Divan Kurulu Üyeleri ve eşlerine, Faruk Ilgaz Tesisleri havuz başında bir iftar yemeği verilecek.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bütün Fenerbahçelileri selamlıyorum. Bu süreçle ilgili bir çalışma yaptım. Bu süreci anlatacağım onun dışında kendi duygu ve düşüncelerimi anlatacağım.



- Fenerbahçe camiası olarak, yalanı adaletsizliği hep beraber gördük. Bu süreçte hep birlikteydik. Bu yüzden hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum Fenerbahçe'nin evladı olmaktan dolayı mutluyum. Bizler gerçekleri ortaya çıkarmalı ve diğer kuşaklara aktarmalıyız ki yeni nesillere anlatılsın. Bu camianın şanlı mücadelesi herkese ders olsun.



- Kamuoyu şunu iyi bilmelidir 3 Temmuz bir tarih değil bir zihniyettitr. Bir başlangıç değil bir sonuçtur. Güçlerini nereden aldıkları belli olmayan kendinden menkul kişilerle bu operasyonun başlatılması hayli zaman almıştır. Onlar için doğru zaman Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu senedir.

- 3 Temmuz'un amacı, Fenerbahçe üzerinden Türk sporunu ele geçirmekti.



-Aziz Yıldırım hakkında dinleme kararı alınmasını gerekçe gösteren 3 dinleme ise tam anlamıyla trajededir.



-Mahmut Özgener ile yaptığım telefon görüşmelerini şike konuşması diye gösterdiler.

-3 Temmuz örgütlü bir zihniyettir. Bizimle her fırsatta görüşen, top oynayan Fenerbahçe Konge üyesi olanlardır. Bizleri açılışlara davet eden beraber maç izlediklerimiz kişilerin bize bunları yapmasıdır. Kısaca o kişilere ahlaksız diyorum.

'Bize adaletten bahsedenler önce kendilerine baksınlar'

-Şike suçlaması da kolay değildir. Ama bu da kolay değildir. 6222 tasarlanmış ve birilerine sipariş verilmiştir. Biz kanun çıktıktan sonra kanunu gördük. Beni ve Fenerbahçe'yi değersizleştirmek için yasa tasarlandı.



-"Sivas maçını kazanmasaydınız ve şampiyn olmasaydınız soruşturmayı açmayacaktım" denmesi her şeyi anlatmaktadır.



-1 haftada açıklanamayan birçok delil çıkmıştır.



-Bize adaletten bahsedenlerin önce kendilerine bakmaları gerekir.

Aziz Yıldırım'dan Kıbrıs öfkesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan toplantısında sert açıklamalarda bulundu.



Şike ve teşvik davasında yürütülen soruşturmada 'yayın yasağı' getirildiğini ancak bu yasağı delen bazı yayın gruplarının olduğunu ifade eden Yıldırım, "Yasakları delenlere bırakın ceza vermeyi soruşturma dahi açılmadı" dedi.



Aziz Yıldırım'ın konuşmasındaki en dikkat çeken ve öfke dolu sözleri ise kendisine atfen yazılan "Kıbrıs'a kaçacaktı" haberleri hakkında söyledi. Kendisini mezarının belli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Benim mezarım belli bunu yazan şerefsiz nereye kaçacak ben de merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

'Bucaspor maçı iddianamede yok'

-Bilyoner'i kapatın demişim. Diyorlar ki "Aziz Yıldırım iddia oynadı." Halbuki ben hayatımda bir kere bile iddia oynamadım.



-Bucaspor maçında şike var dediler iddianamede bile yer almadı.



-Bizi suçluymuş gibi gösterdiler ama şu anda neler olduğunu görüyorsunuz. Tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.



-Yaşadığımız bu süreyi 3 Temmuz'dan ibaret olarak görmek tarihi yanılgı olur. Unutulmamalıdır ki, bu operasyondaki diğer aktörler görevlerinin başındalar.

'Sabrımız sınırlı değildir'

-Suskunluğumuz gafletimizden değil, saffetimizdendir. Ve unutulmamalıdır ki sabrımız sınırlı değildir.



-Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe asla unutmayacaktır. Bu davanın ve opersayonların şike olmadığını defalarca haykırdık.



-Sayın Savcı Berk, görev ve yetkileri alındıktan sonra, "Ben cemaatçi değilim. Olsam Ali Koç ve Murat Özaydınlı'yı içeriye almaz mıydım? Önemli olan hedef gösterilen şahısların alınmasıdır.

Yasa çıkmasaydı Aziz Yıldırım'ın savunmasını alıp bırakacaktk." dedi. İşte bu suç üstüdür. Soruşturmayı açarken davanın nasıl sonuçlanacağını biliyordu. Savcı olayların buralara geleceğini tahmin ettiğini itiraf etti.

-Bazıları son günlerde ağız değiştirdi.



-Son günlerde, her ne hikmetse benimle sohbet etmek isteyenlere sıklıkla tasarruf edilmektedir. Neden ben cezaevindeyken başka konuştular? Hakkımızda yapılanları unuttuğumuzu mu sandılar.

-Bazıları hakkında derhal soruşturma açılmalı.



-Mahkemeden 13 maddelik bir talepte bulunduk. Aslında bu bizim için değil Türk sporu içindi.



-Biz cebir ve şiddet yapabilirmişiz ilerde. Belki de hiç yapmadan öleceğiz.

'Polislerin tanık olmasını istedik, reddettiler'

-Tapelerin verilmesini istedik, reddettiler. Polislerin tanık olmasını istedik onu da reddettiler. Lütfi Arıboğan ve Mehmet Helvacı'yı kaçırdılar. Eskişehir - Trabzon maçıyla ilgili olarak Selçuk İnan'ın konuşmasını istedik reddettiler. 12 futbolcunun dinlenmesini talep ettik onu da reddettiler. Mehmet Ali Bilen'in dinlenmesini de reddettiler.



-Mehmet Yıldız'ı çağırın dinleyin, yok. Sivas'ta Mehmet Yıldız, Trabzon'dan eski bir futbolcu geliyor, Abdurrahman'la Sedat'a 1 milyon Dolar getirdiğini söylüyor, onlarda Mehmet'e söylüyor, o da başkana söylüyor. Ama başkan bunu kabul etmiyor.

'Tamamen Aziz Yıldırım üzerinden operasyon yaptılar'

-Sizi temize çıkarmayacağız boşuna uğraşmayın dediler resmen. Tamamen Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe üzerinden operasyon yaptılar. Trabzon üzerinden takiplerin neden kısa sürdüğünü sorduk ona da cevap vermediler. Devre arasında gelen balıkların, Başbakan'a gelen tehditleri, Bolulu hocaya verilen paraları sorduk. Bunların araştırılmasını söyledik. Yine de cevap alamadık. Mehmet Yıldız'a teklif edilen 1 milyon Dolar'ın araştırılmasını söyledik, onu da reddettiler. Kasalarında 1 milyon Dolar açığın olduğu kulübün ilk celsede neden beraat ettiğini sorduk, cevap alamadık.

'Trabzon ve Galatasaray bel altından vurma operasyonları yaptılar'

- Birçok soru sorduk ama tüm taleplerimiz reddedildi. Türk futbolunun temizleyicisi rolüne soyunanlar önce ellerindeki kiri temizlesinler. Temizlenmesi gereken ilk yer Kulüpler Birliği ve TFF'dir. Sonuçlarına katlanıp hesap verecekler. Herkes bizler kadar açık olmadıkça muhattabımız olmayacaktır. Tarafımdan desteklenen havuz sistemi en kısa zamanda tarafımdan sorgulanacaktır.



-1 yıldır bizleri kendilerinden saymayanlar, bu oyun artık bitmelidir. Ben 14 senelik başkanlığımın ilk yılında havuz bozulmak üzereydi. Ben gittim birçok kişiyle konuştum.



-Trabzon ve Galatasaray, bel altından vurma operasyonlarını yaptılar.

'20 seneyi incelememiz gerekiyor'

-Bir şike operasyonu yapılıyorsa, 1-2 yıl önceyi değil 20 seneyi inceleyelim. Bir ülke kendi kendini bu kadar rezil edebilir mi? Başka yer de olsa bu emniyet müdürü şimdi görevinde bulunabilir miydi? Sen daha 1. günde 19 maçta şike var dedin. Ben İbrahim Akın'a 100 bin Dolar vermedim. Polis bunun TL, Dolar veya Euro olduğuna karar vermedi. Fezleke de 100 bin yazıyor sonra mütalaada 100 bin Euro verdi denildi. Bu kadar iftira atmayın ya.

Denizli olayı

-Denizli ile ilgili dava açıldı. Arama sırasında Bülent Tulun bir mektup yazmış Adnan Polat'a.. Sen 1.5 milyon Dolar para aldın. İnşallah kulübün menfaatine kullanılmıştır diyor. Bu Mehmet Berk'e gidiyor, Berk hemen bakmadan postalıyor. Sonra bakıyorlar 1.5 milyon dolar açık bulamıyorlar. Biz bu parayı Song'a verdik diyorlar. Sonuçta Song ile ilgili bir evrak da yok. Denizli ile ilgili bunlar prim göndermişler, belli yani açık. Denizli'de bir amigo bana mektup yazdı. Bu çocuk Galatasaraylı. (Aziz Yıldırım, kendisine yazılan mektubu okudu)



--1 milyon Dolar açıkta yok ama şikayetçiler var ama dosya da kapandı. Bizde şikayetçi yok ama şike yaptık! Rezil kepazelik bir durum. Dava şike davası olmadığı için söyleyecek bir şey de yok.

'Suçsuzluğumuz anlaşılana kadar havuzda olmayacağız'

-Fenerbahçe Kulübü'nün şikeden suçsuz olduğumuz anlaşılana kadar, Fenerbahçe'nin havuzda olmamasını sağlayacağız



--Fenerbahçe temizlenene kadar Fenerbahçe'nin havuzda olmamasını sağlayacağız. Bu aslında diğer kulüpleri de koruma olacaktır. Biz bir yanlış yaptıysak onlar da bunun içinde olmamalı. Biz temizlenene kadar havuzda olmama teklifi yapacağız. Kişiler ve kulüp ayrılamaz. Ben şike yaptıysam Fenerbahçe için yapmışımdır.



--Bizler şike yaptıysak kulüp de yapmıştır. Yargının sonucunu hep beraber göreceğiz. Ben gider yine yatarım benim için hiç problem değil. Çekinmem, korkmam. Siyaseti hiç düşünmüyorum. Biz Fenerbahçe'yi nasıl büyütürüz diye düşündük.



--Polis şunu bilmeli. TC polisi ayıca Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin de polisidir. Aziz'le ilgili bir şey verin sizi bırakalım dendi insanlara. Cezaevinden çıktım, arkadaşlar geldi, hiçbir sorun olmadı. Kimse kimseye çıkmayınca hiçbir sorun olmuyor. İki taraf için de yanlıştır.

'Her şeyi davanın sonunda göreceğiz'

-Hep beraber her şeyi bu davanın sonuna göreceğiz. Onlar bizin çabuk pes edeceğimizi sandılar ama etmedik. Biz cezaevindeyken İlhan Cavcav, Recep Mamur, Kenan Yaralı'ya da teşekkür ediyorum. Ben bu camianın bir evladıyım, her zaman da bu camia içinde kalacağım. Fenerbahçe, bir ruhtur, Kuva-i Milliye'dir. Tarihimizde her zaman mücadele var. Biz o insanların torunları olduğumuzu gösterdik. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Var olun. Bu dönemeç çok zordur, bizden başka kimse de bu olayın altından kalkamazdı. Tarih bunu yazacak. Bizi siz yargılayamazsınız dedim, şimdi de diyorum, bizi tarih, Fenerbahçe yargılayacak.