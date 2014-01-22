F.Bahçe Basın Sözcüsü Uslu: Yeniden yargılanma yolu inşallah açılacak

FB TV'ye konuşan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, "Aziz Yıldırım af falan istemiyor. Gerekirse yatarım diyor. Sayın Başbakan'ın yeniden yargılama konusunda verdiği söz üzerine inşallah bizi de alacaklar. Bu yargılanma açılacak" dedi.

Uslu, Yargıtay'ın şike davasında aldığı cezasını onadığı Aziz Yıldırım'ı karşılamaya binlerce kişinin kendiliğinden geldiğini, orginizasyon yapmadıklarını belirtti.

Uslu'nun açıklamaları şöyle:

'Aziz Yıldırım'ın içeri girmeyeceğine inanıyorum'

"Başkanımızı karşılamak için organizasyon yapmadık. Binler geliyor kendi aralarında organize ederek. Bu bir hizmetin karşılığıdır. Menfaat değil. Kalben beraat etti Aziz Yıldırım. Diğer insanların yüzde 95'i bile buna inanıyor. Ümit ediyorum ki bu taraftarın ve tertemiz duygularla sahip çıkması bir olaydır. Hala Aziz Yıldırım'ın tekrar içeri girmeyeceğine ve adil yargılanacağına inanıyorum. Bu aralar çok Allah'a havale ediyorum insanları. Aziz Yıldırım'ın ülkeye gelmeyeceğini söyleyenleri Allah'a havale ediyorum."

"3 Temmuz'u yaşayan yönetici arkadaşlara Fenerbahçeliler'in teşekkür etmesi lazım. Ne olduğunu anlamadan başkan hapse girdi ve tokat yedi. Fenerbahçe'nin 100 milyar euro zararı oldu. Büyük problemlere girdik. Taraftarımızın sahiplenmesiyle bu yük atlatıldı."

'Taraftarımız cop yedi, gaz yedi, hiç yılmadı'

"Bizim taraftarımız cop yedi, gaz yedi ve hiç yılmadılar. Her zaman başkanın ve Fenerbahçe'nin yanında oldular. İnşallah bu kötü günler geride kalır. Biz bir yerde spor kulübüyüz. Siyasetin olmaması gerektiğini ispat ettik. Birbirine bağlı olan insanların topluluğuyuz. Her branşta başa oynuyoruz. Umarım başka yanlışlıklar yapılmaz."

'Allah çarpar'

"Fenerbahçe, belediye ve devlet kurumlarının haricinde olimpiyata giden oyuncuların birçoğunu veriyor. 2000 küsür sporcusu var. Minik takımdan, A takıma kadar. Sadece futbol takımı değil. Son 15 senede yapılan tesisleri saymakla bitiremem. Yüzde 40 olan vergilerin 15'e inmesine ön ayak olan Aziz Yıldırım'dı. Bunu inkar eden varsa Allah çarpar. Şu anda da çarpılacağını düşünüyorum.

'Paralel adalete inanmıyoruz'

"Abuk subuk tapelerle ve saçma nedenlerle çeteye soktular. Biz adalete inanmazsak neye inanacağız? Yapay adalete, paralel adalete inanmıyoruz. Aziz Yıldırım af falan istemiyor. Gerekirse yatarım diyor. Sayın Başbakan'ın yeniden yargılama konusunda verdiği söz üzerine inşallah bizi de alacaklar. Bu yargılanma açılacak. Biz Fenerbahçe'nin suçsuz olduğuna inanıyoruz. "