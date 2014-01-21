Yargıtay'ın şike davasındaki cezasını onadığı sırada ailesi ile birlikte Fransa'da tatilde bulunan Aziz Yıldırım, saat 21.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Fenerbahçeli futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro Yıldırım'ı karşılamak için Sabih Gökçen Havalimanı'nda hazır bulundu. Polis ise TOMA'lar ve çevik kuvvet ile geniş güvenlik önlemi aldı.

Havalimanında kısa bir konuşma yapan Yıldırım, şunları söyledi:

"Sevgili Fenerbahçeliler... Hepiniz hoşgeldiniz... Önümüzde daha birkaç gün var. Hep beraber konuşup dertlerimizi anlatacağız. Hakkımızda ferman vermişler biz de kalkıp geldik. Kalemimizi kırmışlar... Fenerbahçe son kaledir yıkılmaz."

Gözyaşlarını tutamadı Yıldırım daha sonra sporcuların bulunduğu bekleme odasına girdi ve tek tek futbolcularla tokalaştı. Tüm sporcularla kucaklaşan Yıldırım, bekleme salonuna girerken alkışlarla ve tezahüratlarla karşılandı. Bu esnada Aziz Yıldırım'ın ağladığı ve sevinç gözyaşları döktüğü görüldü. Fenerbahçe camiası tam kadro karşıladı

Fenerbahçe Kulübü'nün dernekleri ve amatör şube sporcuları da Aziz Yıldırım'ı karşılamak üzere saat 20:30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

İstanbul dışında yer alan Fenerbahçe'nin dernekleri de Aziz Yıldırım'ı karşılamak üzere havalimanına ulaştı. Ayrıca karşılamaya gelenler arasında kulübün amatör şubeleri de yer aldı. Boks, Masa Tenisi, Kürek, Basketbol gibi şubeler de havalimanında Aziz Yıldırım'ı karşıladı.

Taraftarlar barikatları yıktı Yıldırım ve ailesi alana indikten sonra, alan dışında heyecanı artan taraftarlar, terminalin dış kapısındaki barikatı yıkarak, çıkış kapısının önüne toplandı. Burada izdihama neden olantaraftarlar, uyarılara rağmen kapı önünden ayrılmayarak, tezahüratlar yaptı. Yıldırım'ın gelişiyle havalimanında uygulanacak program, taraftarların terminal önüne kadar gelmesiyle işlemedi. Kalabalık nedeniyle yarım saati aşkın bir süre dışarı çıkamayan Yıldırım, daha sonra güvenlik elemanlarının da yardımıyla yönetim kurulu üyelerinin ardından güçlükle terminalden çıkarak otobüse bindi. Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Abdullah Kiğılı'nın da kalabalığın arasında zor anlar yaşadığı görüldü. Bazı taraftarlar da yakılan meşalelerin ateş ve dumanından etkilendi. Aziz Yıldırım'ın terminalden çıkmasının ardından yapacağı basın açıklaması nedeniyle hazırlığını yapıp bekleyen gazeteciler de izdiham sırasında sıkıntılı anlar yaşadı.

Hükümet aleyhine slogan attırmadı

Taraftarlar bir ara Başbakan ve Hükümet aleyhinde sloganlar atınca Başkan Yıldırım ellerini kaldırarak sükunete davet etti. Daha sonra taraftarlardan yolu açmalarını rica eden Yıldırım, "Hadi hep beraber Bağdat'a gidelim. Oraya gelin" dedi. Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu otobüs, havalimanından 1,5 saatlik sürenin ardından ayrılarak, taraftarların beklediği Bağdat Caddesi'ne hareket etti.

Aziz Yıldırım'ı beklerken Kuyt, Alves ve Arda Turan sürprizi Bekleyiş sırasında Fenerbahçeli futbolcular Dirk Kuyt ve Bruno Alves tatil dönüşü aileleri ile birlikte objektiflere takıldı. Yılın sporcusu ödül töreni için İstanbul'a gelen Arda Turan da bekleyiş sırasında havalimanına geldi. Kuyt ve Alves rötar nedeniyle akşam antrenmanını kaçırırken kendilerini bekleyen özel araçla Sabiha Gökçen'den ayrıldı.

Siyasi slogan uyarısı

Sabiha Göçen Havalimanı'nda Aziz Yıldırım'ı bekleyen Fenerbahçe taraftarlarına megafon ile seslenilerek "Siyasi slogan atmayalım" uyarısı yapıldı. Yetkililer bu konuda hassas olunmasını isterken, Fenerbahçeli yöneticiler de gerginlik ve tartışmalardan uzak durulmasını rica ettiler.

Sadece destek olunması ve birlik-beraberlik mesajı verilmesini isteyen yetkililer, taraftarı taşkınlık yapmamaları konusunda uyardılar.

Güvenlik önlemleri

Sabiha Gökçen'de TOMA'lar ve 6 otobüslük çevik kuvvet ekibi ile 260 özel güvenlik personeli tedbir aldı.

Bu arada taraftarlar Sabiha Gökçen Havaalanı CIP kapısı çıkışına kadar sokulmazken, yayıncılar için ayrı bir bölüm çevrildi.

Uslu: Paralel yapı olmayan yargılama ile suçsuzluğumuzu ispat edeceğiz

Sabiha Gökçen'e gelen yönetici Mahmut Uslu açıklamalarda bulundu. Uslu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu geçen sürede Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşlarımız 1 yıl hapis yattı. Son bir buçuk yıldır Yargıtay kararı bekleniyordu. Başbakan'ın söylediği gibi çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Hala inanıyorum ki hukuğun mücadelesini sonuna kadar veririz. Hükümet yeniden adil bir yargılamayı sağlarsa müteşekkir kalırız. Paralel yapı olmadan yargılama ile Fenerbahçe'nin suçsuz olduğunu ispat edicez. Olmazsa da hukuğun gereğini sonuna kadar yaparız.

Buraya gelenler kalben bir sevgidir. Menfaat yok burada. Aziz Yıldırım kalben beraat etti. Bu insanlar liderine destek çıkıyor diyorum. Yıldırım'ın yeniden içeriye girmeyeceğine inanıyorum. Onun için Türkiye'ye gelmez diyenleri Allah'a havale ediyorum. Ben yönetimde değilken yönetici arkadaşlarımız, kongre üyelerimiz ve taraftarımızın sahiplenmesi ile ayakta kaldık. İnşallah kötü günler geride kalır."