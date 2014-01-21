Aziz Yıldırım'dan Yargıtay kararına Erdoğan ve Gülen'li açıklama

The Wall Street Journal gazetesine şike davasıyla ilgili röportaj veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Başbakan Erdoğan'ın "Paralel devlet var ve cemaat bu paralel devleti yürütüyor" yorumunu hatırlattı ve "O zaman bütün bu operasyonları, bizim operasyon dahil olmak üzere cemaat yapmıştır" dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fransa’nın Cannes kentinde The Wall Street Journal’ın sorularını yanıtladığı belirtildi. Yargıtay tarafından hakkında şike, teşvik primi vermek ve örgüt kurmak suçlarından hapis cezası onanan Yıldırım, kendisine ve Fenerbahçe’ye kumpas kurulduğunu iddia etti.

Aziz Yıldırım, Ergenekon ve Balyoz davalarında olduğu gibi şike davasının da aynı kumpasın bir sonucu olduğunu belirterek, yeniden yargılanma gibi bir ümidinin olmadığını dile getirdi. Yargı kararına da saygı duymadığını sözlerine ekleyen Yıldırım, “Bunların hepsini Gülen cemaati mi yaptı?” sorusu üzerine şunları söyledi:



'AKP, cemaatle birlikte iktidara yürüdü'

"Evet, son 11 yıllık süreç içerisinde Ak Parti, cemaatle iç içe Türkiye’de iktidara yürüdü. Sayın Başbakan 17 Aralık’taki beyanında 'Paralel devlet var ve cemaat bu paralel devleti yürütüyor' dedi. Bu savcıları, hakimleri, polisleri, hepsini görevden aldılar, 'bunlar cemaatçi' diye. O zaman bütün bu operasyonları, bizim operasyon dahil olmak üzere cemaat yapmıştır. Önemli olan benim vicdanlarda aklanmamdır.

Kurulmuş İstiklal mahkemelerine benzeyen bu yargının kararlarına saygı duymuyorum. Onun için de vicdanen rahatım ve ülkeme hapis yatmaya gidiyorum. 'Kaçtı' diyenler özür dilemeliler. Zaman içinde Fenerbahçe’nin haklılığı ortaya çıkacak. Şike davası iktidarı ele geçirme amaçlı bir yargının eseridir. Beni Ergenekon’dan içeri alamadılar, Şike Davasını uydurdular. Şike davası delilleri sahte ve tutarsız."



'Fenerbahçe Atatürkçü bir takım'

"Fenerbahçe Atatürkçü bir takım, taraftara müdahale olmaz. Sandıkla geldim, sandıkla gitmiyorum, bu demokrasi ayıbıdır. Yeniden adil yargılama olursa memnuniyetle karşılaşırız. Bu politik, siyasi kararın alınmasının neticesi, 2011 yılında bazı dış güçlerin Türkiye’de yapmış oldukları operasyonların devamıdır. Bu operasyon Türkiye’de Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Cübbeli Ahmet, casusluk dosyalarını yöneten bu özel yetkili mahkemeler Türkiye’de bütün yüksek tepeleri düz hale getirmek ve Türkiye’de bütün her şeyi kendi ellerine alabilen bir iktidarı yaratmak için yapılmış bir muhakeme sistemidir."

'Sözlerim çarpıtıldı'

Aziz Yıldırım Wall Street Journal'daki röportajın Türkiye medyasında çıkmasının ardından sözlerinin yanlış yorumlandığını söyledi. Yıldırım, "Sözlerim bir camianın hedef alınması gibi gösterilmeye çalışıldı" ifadsini kullandı.

Aziz Yıldırım, kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"The Wall Street Journal muhabiri ile yapmış olduğum röportajda yer alan açıklamalarımın, bir takım yazılı ve görsel medya kuruluşları tarafından içlerinden bazı bölümleri seçilmek suretiyle kamuoyuna servis edilerek, sadece belirli bir camianın hedef alınması gibi gösterilmeye çalışıldığını tespit etmiş bulunmaktayım. Bu nedenle, röportajımın anlam bütünlüğünü yitirmemesi ve suistimallere yer verilmemesi açısından bir bütün olarak okunup değerlendirilmesi gereğini kamuoyundan rica ederim."