FB tribün lideri Sefa tutuklandı, Alen'e adli kontrol

İstanbul merkezli 4 ilde taraftar gruplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Fenerbahçe taraftar grubu lideri Sefa Kalya'nın da bulunduğu 3 kişinin 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'kasten yaralama' ve 'adam öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 26 kişiden 3'ü tutuklandı, 23'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TMK 10. maddesiyle yetkili savcılık tarafından tutuklama ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen 26 şüphelinin, nöbetçi hakimlikçe ifadeleri alındı.

Hakimlik, aralarında Beşiktaş eski tribün lideri Alen Markaryan'ın da bulunduğu 23 kişinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Adli kontrol tedbirleri kapsamında, hakimlik 23 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

Bu arada, şüphelilere destek amaçlı adliye önünde bekleyen bir grup Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftar arasında, kısa süreli arbede yaşandı. Bunun üzerine, çevik kuvvet ekipleri, gruptakileri kalkanlarla adliye önünden uzaklaştırdı. Bir süre slogan atan taraftarlar, olaysız şekilde dağıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ilde 200 adrese düzenlediği operasyonlarda, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bazı taraftar gruplarının liderlerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 80 kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı. Adliyeye getirilen 62 kişiden 36'sı da savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.