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Sağlık

'Fazla zencefil iç kanama riskini arttırıyor'

Zencefil çayı, kan sulandırıcı ve iltihap önleyici ilaçlarla etkileşime geçiyor

25 Kasım 2013 12:35

Fazla zencefil tüketimi birçok hastalığa neden olabiliyor. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, zencefil çayının aşırı tüketimiyle bu ilaçları kullanan kişilerde kanama ve iç kanama riskinin artacağını söyledi.

Zaman'da yer alan habere göre, yüzyıllardır alternatif tıpta yer alan zencefilin birçok faydası biliniyor. Soğuk algınlığına karşı koruma sağladığı ve metabolizmayı hızlandırdığı düşünülüyor. Son zamanlarda ise zayıflatıcı etkisiyle gündemde. Ancak fazla kullanılan zencefil, birçok hastalığın davetçisi olabiliyor. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, zencefil çayının aşırı tüketimiyle bu ilaçları kullanan kişilerde kanama ve iç kanama riskinin artacağını söyledi. Zira zencefil çayı, kan sulandırıcı ve iltihap önleyici ilaçlarla etkileşime geçiyor. Şeker hastalarının da aşırı zencefil tüketmesi kan şekerinde ani düşmelere sebep oluyor. Şeber, ameliyat olacak bir kişinin de öncesinde fazlaca zencefil çayı tüketmesinin kan pıhtılaşmasını ve anestezik ilaçların etkisini güçleştireceğini belirtti. Şeber, “Zencefil, kan pıhtılaşmasını zorlaştıracağından ötürü hemofili hastaları da tüketmemeli. Aynı zamanda tansiyon düşürücü ilaçlar kullanan kişilerin de doktora sormadan bu tür çaylar tüketmesi kan basıncının aşırı düşmesine yol açabilir. Zencefil ve zencefil çayı, safra üretimini artırmaktadır. Bu nedenle safra taşı olanlarda dolaylı yoldan ağrıları artırabilir.”

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