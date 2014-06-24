Fazla yeme isteğini bastırmak için ipuçları

Sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenmenin önemini anlatmaya gerek yok. Sağlıklı beslenme, düzenli spor, düzenli bir yaşam. Psikoloji de oldukça önemli bu dönemde. Sürekli yemek yeme isteğini aşağıdaki 7 öneriyle düzenleyebilirsiniz.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre,fazla yeme isteğini bastırmak için 7 öneri şöyle:

Sağlıklı beslenmeye özen gösterilmeli: Televizyon karşısına geçtiniz ve canınız bir şeyler yemek istedi. Tabi ki yiyin fakat düşük kalorili olmasına özen gösterin. Hafif bir şeyler atıştırın.

Özellikle günlük hayatta sevdiğiniz şeyleri tüketmeye dikkat edin: Yemekten keyif aldığınız besinleri porsiyonları az tutarak gün içinde tüketmeniz, hem fazla kilo almamanızı hem de psikolojik olarak rahatlamanızı sağlayacaktır.

Yediğiniz yemeklerin porsiyonlarına dikkat edin: Sevdiğiniz kalorili yiyecekleri hayatınızdan tamamen çıkarmayın. Sadece küçük miktarlarda tüketin.

Bol miktarda meyve ve sebze tüketin: Meyve ve sebzelerden lif ve vitamin açısından zengin olanları hayatınızdan eksik etmeyin.

Sıvı tüketimiyle aldığınız kalorileri sıfırlayın: Yüksek kalorili kola ve ya gazoz gibi besin değeri düşük içeceklerden kaçının. Alkol kullanıyorsanız iki kadehi aşmayın. Su tüketimi en ideal tercihiniz olsun.

Egzersizlerinizi düzenli hale getirin: İlgi duyduğunuz spora zaman ayırın, bunları düzenli yapın.

Suçluluk duygusundan uzaklaşın: Yediklerinizi fazla kaçırdıysanız bunu kendinize sorun etmeyin. Kendinizi suçlu hissetmeyin. Bir araştırmaya göre, yediklerinden suçluluk duyan kişiler, daha fazla kilo almaya yönelen besin tercihlerinde bulunuyorlar.