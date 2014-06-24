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Sağlık

Fazla yeme isteğini bastırmak için ipuçları

Fazla yeme isteğinizi bir türlü bastıramayıp kilo alımının önüne geçemiyorsanız, ihtiyacınız olan 7 öneri

24 Haziran 2014 14:20

Sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenmenin önemini anlatmaya gerek yok. Sağlıklı beslenme, düzenli spor, düzenli bir yaşam. Psikoloji de oldukça önemli bu dönemde. Sürekli yemek yeme isteğini aşağıdaki 7 öneriyle düzenleyebilirsiniz.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre,fazla yeme isteğini bastırmak için 7 öneri şöyle:

Sağlıklı beslenmeye özen gösterilmeli: Televizyon karşısına geçtiniz ve canınız bir şeyler yemek istedi. Tabi ki yiyin fakat düşük kalorili olmasına özen gösterin. Hafif bir şeyler atıştırın.

Özellikle günlük hayatta sevdiğiniz şeyleri tüketmeye dikkat edin: Yemekten keyif aldığınız besinleri porsiyonları az tutarak gün içinde tüketmeniz, hem fazla kilo almamanızı hem de psikolojik olarak rahatlamanızı sağlayacaktır.

Yediğiniz yemeklerin porsiyonlarına dikkat edin: Sevdiğiniz kalorili yiyecekleri hayatınızdan tamamen çıkarmayın. Sadece küçük miktarlarda tüketin.

Bol miktarda meyve ve sebze tüketin: Meyve ve sebzelerden lif ve vitamin açısından zengin olanları hayatınızdan eksik etmeyin.

Sıvı tüketimiyle aldığınız kalorileri sıfırlayın: Yüksek kalorili kola ve ya gazoz gibi besin değeri düşük içeceklerden kaçının. Alkol kullanıyorsanız iki kadehi aşmayın. Su tüketimi en ideal tercihiniz olsun.

Egzersizlerinizi düzenli hale getirin: İlgi duyduğunuz spora zaman ayırın, bunları düzenli yapın.

Suçluluk duygusundan uzaklaşın: Yediklerinizi fazla kaçırdıysanız bunu kendinize sorun etmeyin. Kendinizi suçlu hissetmeyin. Bir araştırmaya göre, yediklerinden suçluluk duyan kişiler, daha fazla kilo almaya yönelen besin tercihlerinde bulunuyorlar.

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