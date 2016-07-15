Fazla kilo ömrü kısaltıyor



Uluslararası bir araştırma ekibinin milyonlarca hastanın verilerini değerlendirmesi sonucu hazırlanan bir rapora göre, fazla kilolar ömrü kısaltıyor. The Lancet adlı tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bir miktar fazla kilolu olanların ortalama ömrü bir sene azalırken önemli derecede fazla kilolu olanların ömrü 10 sene kısalabiliyor.

Araştırmayı hazırlayan bilim insanları, proje kapsamında elde ettikleri veriler ile birkaç kilo fazlanın insan ömrüne etkisi olmadığı yönündeki tezi çürüttükleri kanısındalar. Araştırma ekibinin başı Cambridge Üniversitesi’nden Emanuele Di Angelantonio, araştırma sayesinde fazla kilolu veya obez olmak ile erken ölüm arasında kesin bir bağlantı olduğunu ortaya koyduklarını, artan kilo ile bu riskin de hızlı bir şekilde artığını belirtiyor.

Araştırmaya göre obez insanlarda 70 yaşından önce ölüm riski yüzde 50. Kalp hastalıkları, felç, kanser ve solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanmak artan kilo ile daha yüksek bir ihtimal haline geliyor. Raporda, fazla kilodan erken ölüm riskinin erkeklerde kadınlardan daha yüksek olduğuna da dikkat çekiliyor.

En kapsamlı araştırma

Hazırlayan ekibe göre, araştırmanın önemi incelenen veri miktarından kaynaklanıyor. Bilim insanları araştırma için bu alanda bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok hasta verisini gözden geçirdi. Araştırmanın başlangıcında 1970 ile 2015 yılları arasında yapılan incelemelerde toplanan 10 milyon 600 bin hastanın dosyası ile yola çıkılmış.

Ancak daha sonra bilim insanları, bu kişiler içinden sigara kullanımı veya kronik hastalıklar gibi başka ölüm sebepleri olanları ayıklamışlar ve sonuçta dört kıtadan üç milyon 900 bin kişinin verileri rapora girmiş. Bu kişilerin hafif kilolu veya obez olup olmadıkları ise Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) vücut kitle endeksi ölçülerine bakılarak belirlenmiş.

Kuzey Amerika risk altında

Araştırmada fazla kilolu insanların normal kilolu olmasının sağlanması halinde, örneğin Kuzey Amerika her beş erken ölümden birinin, Avrupa'da da her yedi erken ölümden birinin engellenebileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, fazla kilo sorununun yayılmaya devam etmesi halinde, Kuzey Amerika’da giderek artan erken ölüm oranının dünyanın diğer bölgelerinde de hakim olacağı uyarısında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre dünyada fazla kilolu insanların sayısı bir milyar 900 milyon. Bu kişilerin 600 milyonu ise obez olarak kabul ediliyor.