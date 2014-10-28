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Yaşam

Fazla havuç yediği için felç olan tavşana protez takıldı

Eskişehir’deki bir ortopedi şirketi, arka ayakları felç olan tavşana özel bir yürüteç yaptı

28 Ekim 2014 23:30

Afyonkarahisar’da yaşayan 21 yaşındaki Nur Kavuşan’ın arka ayakları felç olan “Prens” adlı tavşanına Eskişehir’de yürüteç takıldı.

Kemal Atlan’ın Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, Eskişehir’deki bir ortopedi şirketinin sahibi olan Niyazi Çapa, Afyonkarahisar’dan getirilen arka ayakları felçli tavşan için özel bir yürüteç yaptıklarını söyledi. Yürüteç taktığı tavşanın bundan sonra rahatlıkla yürüyebileceğini söyleyen Çapa, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar kedi, köpek, güvercin, leylek, buzağı, kanarya, kartal ve tavşan olmak üzere 700’ün üzerinde sakat hayvana ortez, protez taktım. Bu tür çalışmalardan bir kuruş para almadım ve almıyoruz. Çapa grubunun sosyal sorumluluk projesi kapsamında masrafları bünyemizden karşılıyoruz. Felçli olan tavşanımıza bir yürüteç yaparak yürütmeyi başardık."

Tavşanının yürümesine çok sevindiğini belirten Nur Kavuşan da, "Yürüteç sayesinde tavşanım tekrar yürümeye başladı. Çok mutluyum. Veterinerler tavşanım fazla havuç yediği için felç olduğu söyledi. Fazla havuç sindirim sistemlerini tıkayarak felce neden oluyormuş" dedi.


 

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