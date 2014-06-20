Fazla güneşlenmek eroine benzer bir bağımlılık yaratıyor

Eğer ne kadar zararlı olduğunu bildiğiniz halde saatlerinizi güneşlenerek, denize girmeden, hareket etmeden geçiriyorsanız yalnız değilsiniz. Araştırmalara göre güneşlenmek bağımlılık yaratıyor ve beyni eroin kullanımıyla benzer bir şekilde etkisi altına alıyor. Sağlık Servisi 20 Haziran 2014 Beyinde eroin etkisi yaratıyor.

Harvard Üniversitesi'nden bilim adamları güneş ışınlarının vücutta endorfin hormonu salgılanmasına neden olduğunu, bunun da hem ağrıları azalttığı hem de daha iyi hissettirdiğini belirtiyor. Düzenli olarak güneş ışığına maruz kalam fareler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda bağımlılık belirtileri gösterdiği ortaya çıktı.



UV ışınlarına genetik olarak bağımlı olabilirsiniz



Bilim adamlarına göre bu da neden güneşin zararlı ışınlarının kansere yol açtığını bilmemize rağmen güneşlenmekten vazgeçemediğizi gösteriyor. ABD'li araştırmacılar bilinen en güçlü karsionjenlerden biri olan UV ışınlarına genetik olarak bağımlı olmamızın son derece şaşırtıcı olduğunu söylüyor.

Çalışmada Harvard Tıp Fakültesi'nden bir ekip farelere 6 hafta boyunca günlük olarak UV ışını verdi. Bu her gün Florida'da 20-30 dakika güneşlenmeye eşdeğerdi. Bir hafta içinde hayvanların endorfin seviyeleri yükseldi ve acıya daha az duyarlı hale geldiler. Profesör David Fisher, bunu eroin etkisine benzetti.