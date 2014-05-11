Fazla Candy Crush oynamak işten kovdurabilir!

İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin açılmış davaların son karar mercii olan Yargıtay’ın kararları çalışanlar için bir uyarı niteliğinde olduğunu belirten Milliyet gazetesi yazarı Cem Kılıç, “İş Hukuku’nun temel ilkesi olan “işçi lehine yorum”, sosyal medya kullanımının abartılması halinde uygulanamıyor” dedi.

“İnternete Candy Crush gibi çok popüler hale gelen oyunlar var. İşyerinde bu oyunlarla vakit geçiren ve bu durumu işveren tarafından tespit edilen çalışanın da iş sözleşmesi tazminatsız feshedilebilir” görüşünü dile getiren Cem Kılıç, ‘Yargıtay’ın kararında ‘Mesai saatleri içerisinde internette oyun oynamak ve çeşitli sitelerde gezmek işverenin güvenini kötüye kullanmaktır’ deniliyor” ifadesini kullandı.

Cem Kılıç’ın Milliyet gazetesinin bugünkü (11 Mayıs 2014) nüshasında yayımlanan, “İşyerinde online oyun, bahis ve sosyal medya zararlı olabilir!” başlıklı yazısı şöyle:

Sosyal medya ve internet kullanımının yaygınlaşması işyerleri için de çok önemli hale geldi. Çünkü yeni nesil teknolojiler artık çalışanları işinden edebilen bir mecra haline gelmiş durumda.

Bu konuda çalışanların dikkat etmesi gereken en önemli nokta bilgilerin gizliliği ve korunması. Ayrıca çalışma süresi içinde internet ve sosyal medya kullanımına dikkat edilmeli. Yoksa Facebook üzerinden akrabalarının fotoğraflarını “beğenen” bir çalışan işinden olabilir.

Yargıtay ‘olur’ verdi

İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin açılmış davaların son karar mercii olan Yargıtay’ın kararları çalışanlar için bir uyarı niteliğinde. İş Hukuku’nun temel ilkesi olan “işçi lehine yorum”, sosyal medya kullanımının abartılması halinde uygulanamıyor. Böyle olunca da çalışanların Tweet atarken, internete girerken, e-posta gönderirken iki kez düşünmeleri gerekiyor.

Facebook kullanımına dikkat

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2012/410 sayılı kararında, işiyle ilgisi olmayacak şekilde, işyerinde sürekli internet kullanan güvenlik görevlisini işten çıkaran işvereni haklı buluyor ve yerel mahkemenin verdiği işe iade kararını bozuyor.

Yani güvenlik görevlisinin interneti ve Facebook’u mesai süresince uzun uzadıya kullanmasını haksız buluyor.

Müdür bahsi kaybetti!

Yine benzer bir olayda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2010/37399 sayılı kararında bir bankada şube müdürü olarak görev yapan bir müdürün internette sanal bahis ve İddaa oynamasının, dolayısıyla internet kullanım alışkanlıklarının işini özenle yapmamasına neden olduğuna karar veriyor. Bu kişinin işten çıkartılması haklı bulunuyor ve işten çıkarılan çalışana tazminat vermiyor.

Oyun oynayan yanar

Sosyal medya kullanımının bir diğer boyutu da, bu mecra üzerinden oyun oynamak. İnternete Candy Crush gibi çok popüler hale gelen oyunlar var. İşyerinde bu oyunlarla vakit geçiren ve bu durumu işveren tarafından tespit edilen çalışanın da iş sözleşmesi tazminatsız feshedilebilir.

Bu nedenle çalışanlar işyerlerinde oyun oynamak gibi bir hataya düşmesinler. Aksi takdirde işlerinden olabilirler.

Yargıtay’ın kararında ‘Mesai saatleri içerisinde internette oyun oynamak ve çeşitli sitelerde gezmek işverenin güvenini kötüye kullanmaktır” deniliyor. Bu noktada bir yıl içerisinde 6 kez yarım saat, 6 kez de 1 saatin üzerinde oyun oynadığı tespit edilen tazminatsız olarak işten çıkarılıyor.

İnterneti avantaja çevirin

Sosyal medya kullanımının çok dikkatli şekilde yapılması gerektiği açık. Siyasi içerikli paylaşımların çok dikkatli ve hiçbir kesimi rencide etmeyecek ve yaralamayacak nitelikte olması gerektiği, ırkçılık, din, dil ve renk ayrımcılığı olarak yorumlanabilecek paylaşımların sorun olabileceği unutulmamalı.

Bugün sosyal medya üzerinden yönetilen profillerle itibarını arttıran şirketler, kamu kurumları olduğu gibi sosyal medya kullanımı ile çok ön plana çıkan kişiler de söz konusu.

Aynı şekilde şirketlerin işe alımlarda sosyal medya profillerini çok önemsediğini biliyoruz.

Günaydın demeden!

Dünyada 2.5 milyar kişi internet kullanıyor. Bu kullanıcıların 1.8 milyarının sosyal medya ağlarında bir hesabı var. Facebook 1.1 milyar kullanıcısıyla en çok kullanılan ağ olarak liderliğini sürdürüyor. Twitter 1 milyara koşuyor. İstatistikler gösteriyor ki, sabah uyandığında aile üyelerine veya etrafındakilere “günaydın” demeden akıllı telefonuna sarılan ve sosyal medya hesaplarını kontrol eden insanların önemli bir kısmı Türkiye’de yaşıyor. Facebook’un Türkiye’de 32 milyondan fazla kullanıcısı var. Twitter 10 milyonu buluyor. İnternet kullanıcı sayısı ise 37 milyona yakın.

E-posta’lar takipte

Çalışanlar açısından işyerinde internet ve sosyal medya kullanımının çok önemli bir diğer yönü, şirket hesapları ve e-posta’ları üzerinden yapılan kullanımlar. Yargıtay kişisel bilgilerin gizliliğini önemsiyor, ancak şirket mailinin işveren tarafından denetlenebileceğini öngörüyor.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 37516 sayılı kararı doğrudan bu konu ile ilgili. İşveren tarafından sağlanan şirket mailleri üzerinden yapılan haberleşmelerin içeriği çok önemli. Şirket mailini kullanarak işverene hakaret eden bir çalışanın tazminatsız olarak iş sözleşmesinin feshedebileceği yönünde kararlar var.

Dolayısıyla çalışanların şirket mailinden attığı maillere çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa “şirket maili benim özelim, bu kanaldan atılan mailler özel bilgi kapsamına girer” yorumu Yargıtay tarafından kabul edilmediği için işsiz kalınabilir.