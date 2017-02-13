Fazıl Say'dan sanat camiasına: Sahip çıkmak istersen çıkarsın!

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 7 Şubat gecesi yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen sanatçılarla ilgili, kurumların, orkestraların, çalışma arkadaşlarının sessiz kalmasına bir sosyal medya paylaşımıyla tepki göstererek, Yani arkadaş; sahip çıkmak istiyorsan çıkarsın. Her türlü olur" ifadesini kullandı.

Son KHK ile ihraç edilen 4 bin 464 memurun arasında orkestra şefi İbrahim Yazıcı ve ‘Türkiye’nin en iyi kemancılarından’ diye nitelediği orkestra sanatçısı Filiz Özsoy’un da olduğunu hatırlatarak söze başlayan Say, “Şimdi arkadaşlar, bu KHK ihraçları olalı 5-6 gün oldu. Ben kurumlardan, korolar, orkestralar ve operalardan bir açıklama, bir dayanışma duruşu görmedim. Siz gördünüz mü? Neredeler?” diye soran Fazıl Say, Devlet Korusu’nun kendisini kınadığını hatırlattı, “demek ki kınayabiliyor” dedi.

"Dün Fazıl, bugün İbo, yarın sen… "

Say, Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı’nın KHK’yla ihracı üzerine tüm sanatçılara, “Dün Fazıl, bugün İbo, yarın sen… İlk kez birbirimize tutunalım" sözleriyle dayanışma çağrısı yapmıştı.

Say'ın, “Cadı avı diyorsunuz da; önce pür dikkat içeriye en derinlere bakın derim dostlar” diye devam eden açıklamasını tamamı şöyle:

"Aşağıda yazacaklarım bazı kişilere çok aykırı gelebilir, amacım üzmek veya kırmak değil, bazı gerçeklere çözüm aramaktır.

"Sevgili Filiz Özsoy, son KHK ihraçlarında o da işinden atıldı, İbrahim Yazıcı ile ve 4600 diğer devlet memuru ile. Türkiyenin iyi kemancılarından. Görev yeri Bursa idi. Ama benim kurduğum Festival Orkestrası’nda da grup şefidir, yıllardır tanıdığım bir dostumdur, sebepsiz yere işinden oldu.

"Şimdi arkadaşlar, bu KHK ihraçları olalı 5-6 gün oldu. Ben kurumlardan, korolar, orkestralar ve operalardan bir açıklama bir dayanışma duruşu görmedim.

"Siz gördünüz mü? Neredeler? Devlet sanatçılarından bir açıklama bir dayanışma görmedim.

"Yani İbrahimin Yazıcı’nın orkestra şefi meslektaşlarından bir kamuoyu açıklaması, bir dayanışma göremedim. Müzik camiasında

"Facebook’da tek tük bir kaç kişi “üzüntü” belirtiyor bu konuyla ilgili. Cılız bir savunma şekli, bir şey yapılamıyor.

"Ve bir de; geçen yıl hatırlarsanız Devlet Korosu, Fazıl Say'ı kınamıştı. Kınama metnini 4000 basın organına yollamıştı. Programdan kaldırılan bir Nâzım Oratoryosu konseri ile ilgili bir tartışmaydı. Ardından onlar beni kınadılar!!! Yani kınayabiliyorlar! O durumda beni bile kınayan Devlet Korosu kendilerinin 12 yıl şefliğini yapmış koskoca İbrahim Yazıcı için bir dayanışma metni yayınlayamadı.

"Orkestralar sustu. Şefler, Aykallar hiç kimse bir açıklama dahi yapmadı.

"İbrahimin genel sanat yönetmeni olduğu İzmir Operası 200-300 kişlik bir kurumdur. İbrahimin artık bitirilen maaşını herbiri her ay -bir cigara parası -15-20 tl cebinden verir ve konu yine hallolur. Keza; Filiz için Bursa Orkestrası.

"Bir yolu olur.

"Bu yanlışlık düzelene kadar. Provalara “misafir sanatçı” statüsünde katılır o olur bu olur. Yani arkadaş; gerçekten SAHİP ÇIKMAK İSTİYORSAN ÇIKARSIN. Her türlü olur.

"Ben burada kamuoyunun gözünde asıl bu kurumların bir turnusoldan geçtiğini düşünüyorum. Bu kurumlara alınmış çok fazla sayıda kişinin sanat için değil sadece maaş için orada olduğunun turnusolu belki de.

"Cadı avı diyorsunuz da; önce pür dikkat içeriye en derinlere bakın derim dostlar. Nâzım Oratoryosu’nun programdan kaldırılmasına “sinirlenen” Fazıl Say bile kınanmıştı. Her şey derinlerde yatar..."

Beethoven Ödülü'ne layık görülen Say: Köprü oluşturucu müzisyenlerden biri sayıldım...