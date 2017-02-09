Fazıl Say'dan ihraçlara tepki: Dayanışma içinde olalım

Dünyaca ünlü müzisyen Fazıl Say, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen orkestra şefi İbrahim Yazıcı için dayanışma çağrısında bulundu.

Say’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Dayanışma içinde olalım. Dün Fazıl, bugün İbo yarın sen... İlk kez birbirimize tutunalım. Kurumlar. Orkestralar. Korolar. Devlet sanatçıları...

Beraber yurt içi ve yurt dışında 200-300 konser verdik. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli müzisyenlerinden, şeflerinden biri İbrahim Yazıcı,

35 yıllık dostum,

Ta Ankara'da konservatuvar yıllarımızda, 80'ler; yan odalarda çalışırdık bütün gün. Çok barışçı, mülayim, kimseye zarar vermemiş bir insandır, sosyal medyada yazdığı çizdiği yazıları olmuştur ama bunlar sert - sivri yazılar hiç bir zaman olmadı. Çok nadiren eleştirdiği konular olurdu, daha çok sanat ile ilgili ama. Hatta bir çok kere beni de uyarmışlığı vardır, daha yumuşak yazmam konusunda.

İbrahim Yazıcı, büyük bir değer ülkemiz için, yurtdışında da en çok tanınan şeflerimizden biri. Bütün dünya şok yaşıyor.

İşinden atıldı. Kamudan ihraç edildi.

Dün gece bu haber yüzünden neredeyse hiç uyuyamadım.

Neden? Neden diye sorup durdum.

Bütün olasılıkları düşündüm, bu sosyal medya olamaz diye düşünüyorum. Ortada tek bir satırı yok İbrahimin bir suç olabilecek. Yani, onu kıskanan rakiplerinin bir oyunu olabilir mi diye düşündüm, bu karar ama fazla ağır onun olabilmesi için, düşük bir ihtimal. "Bu bir cadı avıdır, tesadüfen şef Yazıcı güme gitmiştir teorisi" var, elbette o da var. Ama sakin olabilmem mümkün olmadı. Çünkü İbrahim en çok benimle anılıyor, 8 eserimin ilk seslendşrilişini yaptı, NAZIM oratoryosu ile özdeşleşti. Bu mu acaba sebep? Bilmiyorum. Merak ediyorum.

Buradan tüm müzik camiasına sesleniyorum, birbirimize yardımcı olalım. Dayanışma içinde olalım. Dün Fazıl, bugün İbo yarın sen... ilk kez birbirimize tutunalım. Kurumlar. Orkestralar. Korolar. Devlet sanatçıları...

Tüm sanatçılara çağrımdır.