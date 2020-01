Fazıl Say: AKP'liler gibi CHP'liler de kültür adına bir şey istemiyor, heyallam!

Fazıl Say, Maltepe Belediye Başkanı Tunceli Munzur’da organize ettiği konserin afişinde belediye başkanının isminin Serenat Bağcan ile Fazıl Say adları kadar büyük yazılmasına tepki gösterdi. AKP'lilerin "sanat istemediği" yönündeki eleştirileri hatırlatan Say, "CHP’lilerin de bir şey istediği yok kültür adına diye hissetmeye başlıyoruz" dedi.

"Hakikaten; artık sanatçının da ücret almadığı ve üstüne üstlük tüm teknik imkânları da hazır ettiği bir işi bile beceremiyorlar, becermek istemiyorlar, inanmıyorlar, AKP gibi yani, inanmıyorlar sanata, konsere filan..." ifadelerini kullanan Say şöyle devam etti:

"Maltepe Belediye Başkanı Tunceli Munzur’da konser organize edecek (Neden?) ve ismini Fazıl Say ve Serenat Bağcan kadar büyük yazdırmış afişe, 'bu öyle olmasın - yanlış olur' diye hatırlattığımız içindir belki... Heyallam..."

Fazıl Say’ın Cumhuriyet gazetesinde “Entrikalar arasına kaynayan aydınlanmacılık” başlığıyla 17 Haziran 2015 tarihli yayımlanan yazısı şöyle:

9 ay kadar önceydi;

“Tunceli - Munzur ve Malatya - Arguvan’da konser yapalım” diye teklif veriyor CHP’li bir İstanbul ilçe belediye başkanı.

“İyi, tamam yaparız, ücret de almayız, halk için yaparız” diyoruz...

“Ama yapamayacaksan, olamayacaksa bu işe girişme, bizi de yorma” diye de bir gerçekçilik payı ekliyoruz...

6 ay boyunca 30 tane toplantı 1200 tane e-mail-telefon-sms trafiği ile çalışanlarımı da yoruyorlar, uğraştırıyorlar, piyano transportu, teknisyeni, ses sistemcisi, her şeyi hazır ediyoruz; daha dün “Duyuruları yarın internete koyuyoruz” diyorlar,

“tamam çok iyi” diyoruz,

ben de temmuzdaki bu Anadolu konserlerini sosyal medyamdan anons ediyorum...

Anonsumu koyduktan 2 saat sonra bu konserlerin bu yıl gerçekleşemeyeceğini öğreniyoruz, anonsumuzu kaldırıyoruz.

Aylarca uğraşılmış, bu konserler için ayırdığım günlere bu kadar yakın bir zaman kala iptal durumu olunca, başka konser de koyamıyoruz,

Yani arkadaş...

Güya “AKP’liler istemiyordu sanat” filan denildi durdu hep, ama bazı CHP’lilerin de bir şey istediği yok kültür adına diye hissetmeye başlıyoruz.

(Açık söyleyeyim, biliyordum bu işin bu noktaya varacağını, adamın gözünden kaşından biliyordum toslayacağımızı.)

Hakikaten; artık sanatçının da ücret almadığı ve üstüne üstlük tüm teknik imkânları da hazır ettiği bir işi bile beceremiyorlar, becermek istemiyorlar, inanmıyorlar, AKP gibi yani, inanmıyorlar sanata, konsere filan...

Maltepe Belediye Başkanı Tunceli Munzur’da konser organize edecek (Neden?) ve ismini Fazıl Say ve Serenat Bağcan kadar büyük yazdırmış afişe, “bu öyle olmasın - yanlış olur” diye hatırlattığımız içindir belki... Heyallam...

Bir ülke olmak istemiyorsa olmaz zaten...

Tunceli”nin simgelerinden biri Munzur Festivali de iptal olmuş. Neden? Açıklama gerekir. “Ortam gergin” deniliyor da, zaten seçim öncesi de gergindi, hep gergindi, on yıllardır gergindi, bir tek şimdi mi gergin?

Ben inandırıcı bir açıklama bekliyorum, artık kem küm etmesinler.

Halkı utandırmasınlar!

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Bey açıklamalar yapacaktır; “güvenlik sebebiyle” diyecektir, “Fazıl Bey’i aslında korumak istedik” diyecektir. “Bölge şu an karışık” diyecektir, “başka sebeplerden” diyecektir.

Tamam; “iyi niyetle” bu işe girişmiş olabilir vb. de fevri olmak istemiyorum. ama bana şu ana kadar gelen açıklamaların hiçbiri inandırıcı gelmedi.

CHP son seçimde genel başkanının memleketi Tunceli’de HDP’ye karşı 2-0 yenilmiş olabilir, buna kızgın olabilir, şaşkın olabilir, kendine güvenini kaybetmiş olabilir, her şey olabilir .

Bir “Fazıl Say Tunceli konseri”nin gerçekleşmesinin arkasında iyi niyet varsa da entrikaların kazandığı ve her seferinde sanatın ve aydınlanmanın hüsrana uğradığı bir Türkiye istemiyoruz diye CHP’ye güvenmiştik... Bu neyin nesidir?

Ayrıca Arguvan Malatya’dadır, o niye iptal olmuştur?

NOT 1:“2 Temmuz Enka” konserimizi internetten canlı yayınlayacağız. Anadolu’daki dostlarımıza bu konserin internet bağlantısı ile ulaşmak isteriz.

NOT 2: Anadolu’da her yıl 2 köyde konser vermek zaten benim felsefemdir. Bu konserlerden ben ücret de talep etmiyorum. 2016’da Ağrı ve Kırklareli’nin köylerinde planım var.

NOT 3: Munzur ve Arguvan konusu yazık oldu. Ben çok istedim gelmeyi, “Şartlar ne olursa olsun gitmek istiyorum” dedim. Filanca siyasi parti beni ilgilendirmez. Ben bir müzik elçisiyim. Her insana çalarım. Kimseyle derdim olmaz. İster Hakkâri’de çalarım, ister Edirne’de. Bir sürü entrikalar olacağına başka Anadolu köylerine gider aklı selim bir yoldan müziği insanlarla buluştururum.