T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fazıl Say'dan bakana: Kes zırvalamayı

Türkiye'den ayrılmak isteyen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 'gitme' diyen Kültür Bakanı'na 'kes zırvalamayı' diyerek karşılık verdi

11 Mayıs 2012 17:37

Türkiye'yi terk edeceği yönündeki açıklamaları olay olan Fazıl Say kendisine 'Türkiye'den gitme' çağrısında bulunan Bakan Günay'a 'kes zırvalamayı' diye yanıt verdi.

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye Dostları Grubu’nun davetlisi olarak konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 'Türkiye'den gitme' çağrısında bulunduğu Fazıl Say'dan Bakan'a şoke eden cevap geldi. Fazıl Say Bakan Günay'ın bu çağrısına ' Kes Zırvalamayı' diye yanıt verdi.

Fazıl Say'ın Türkiye'yi terk edeceği yönündeki açıklamaları ile ilgili, “Ben Türkiye’nin turizm ve kültür işlerini koordine etmekle sorumlu bir hükümet üyesi olarak hiçbir sanatçı arkadaşımı incitici söz söylememeye özen gösteririm, gösterdim. Ancak bazı arkadaşlarımız ısrarla olumsuz şeyler söylerlerse onun değerlendirmesini de topluma bırakırım. Ben kimsenin ülkemizden gitmesini, on milyonlarca insan Türkiye’ye koşarak gelirken benim ülkemden insanların yaşayacak başka yer aramasını büyük üzüntü ile karşılarım, gerçekten ve bunun geçici bir öfke olduğuna inanmak isterim. Bir süre sonra Türkiye’den daha güzel yaşanacak bir yer olmadığını yüksek sesle söylenecek hale gelmesini arkadaşlarımızın iç duyguları haline gelmesini arzu ederim” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a ünlü piyanistin yanıtı ağır oldu.

ETİKETLER

fazıl saykültür bakanıertuğrul günaypiyanistgitkalzırva

İlgili Haberler

Günay'dan Fazıl Say'a çağrı: Öfkeden kurtul ve gitme

Bakan Günay, "Türkiye'den haklı veya haksız biçimde koparılmış insanlara hükümet olarak tüm kolların ve kanatların açıldı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24