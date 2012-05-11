Fazıl Say'dan bakana: Kes zırvalamayı

Türkiye'yi terk edeceği yönündeki açıklamaları olay olan Fazıl Say kendisine 'Türkiye'den gitme' çağrısında bulunan Bakan Günay'a 'kes zırvalamayı' diye yanıt verdi.

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye Dostları Grubu’nun davetlisi olarak konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 'Türkiye'den gitme' çağrısında bulunduğu Fazıl Say'dan Bakan'a şoke eden cevap geldi. Fazıl Say Bakan Günay'ın bu çağrısına ' Kes Zırvalamayı' diye yanıt verdi.

Fazıl Say'ın Türkiye'yi terk edeceği yönündeki açıklamaları ile ilgili, “Ben Türkiye’nin turizm ve kültür işlerini koordine etmekle sorumlu bir hükümet üyesi olarak hiçbir sanatçı arkadaşımı incitici söz söylememeye özen gösteririm, gösterdim. Ancak bazı arkadaşlarımız ısrarla olumsuz şeyler söylerlerse onun değerlendirmesini de topluma bırakırım. Ben kimsenin ülkemizden gitmesini, on milyonlarca insan Türkiye’ye koşarak gelirken benim ülkemden insanların yaşayacak başka yer aramasını büyük üzüntü ile karşılarım, gerçekten ve bunun geçici bir öfke olduğuna inanmak isterim. Bir süre sonra Türkiye’den daha güzel yaşanacak bir yer olmadığını yüksek sesle söylenecek hale gelmesini arkadaşlarımızın iç duyguları haline gelmesini arzu ederim” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a ünlü piyanistin yanıtı ağır oldu.