Fazıl Say'a tatsız sürpriz

Fazıl Say, konserini tamamlayıp sahneden indikten 5 dakika sonra, aniden başlayan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle sahnenin üstündeki koruyucu platformun çöktüğü bildirildi.



Kuliste Çek sanatseverlerin tebriklerini kabul ettiği sırada platformun çöktüğünü duyan Fazıl Say orkestra üyelerinin kendisiyle birlikte sahneyi terk etmiş olmasına ve dolayısıyla kimsenin zarar görmemiş olmasına sevindiğini söyledi.



Litomysl Şatosu'nun bahçesinde festival dolayısıyla kurulan geçici konser mekanının üzerine sadece sahneyi yağmur ve güneşten korumak için koruyucu platform hazırlanmıştı.