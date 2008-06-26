T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Fazıl Say'a tatsız sürpriz

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say Çek Cumhuriyeti'de verdiği konser sonrası tehlike atlattı.

26 Haziran 2008 03:00

Fazıl Say, konserini tamamlayıp sahneden indikten 5 dakika sonra, aniden başlayan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle sahnenin üstündeki koruyucu platformun çöktüğü bildirildi.

Kuliste Çek sanatseverlerin tebriklerini kabul ettiği sırada platformun çöktüğünü duyan Fazıl Say orkestra üyelerinin kendisiyle birlikte sahneyi terk etmiş olmasına ve dolayısıyla kimsenin zarar görmemiş olmasına sevindiğini söyledi.

Litomysl Şatosu'nun bahçesinde festival dolayısıyla kurulan geçici konser mekanının üzerine sadece sahneyi yağmur ve güneşten korumak için koruyucu platform hazırlanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24