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Yaşam

Fazıl Say'a mahkemeden kötü haber

AKP İzmir İl Başkanı Ömür Kabak Fazıl Say için, "Kendisi iyi bir sanatçı olabilir. Ama entelektüel düzeyinin gelişmiş olduğunu söyleyemem" dedi.

05 Mart 2012 19:32

 

T24 - Piyanist Fazıl Say, dönemin AKP İzmir İl Başkanı Ömür Kabak'a önceki yıl açtığı tazminat davasını kaybetti.

27 yıllık eşi ve meslektaşı Gülsüm Kabak’ın avukatlığını üstlendiği Ömür Kabak, "Adalet yerini buldu. Bize tokat atana diğer yanağımı dönmeyip tepki vermiştim. Mahkemenin beni haklı bulmasına sevindim" dedi.

İzmir’de 29 Ekim 2010 tarihinde AKP’nin halkla ilişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bülent Delican’ın, düzenledikleri senfoni konserine ünlü piyanist Fazıl Say’ı da dinleyici olarak davet edeceklerini açıklaması partide krize neden olmuştu.

Elif Demirci'nin Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, İl Başkanı Ömür Kabak Fazıl Say için, "Kendisi iyi bir sanatçı olabilir. Ama entelektüel düzeyinin gelişmiş olduğunu söyleyemem. Siyasi tartışmalar belli bir entelektüel düzey gerektirir. Kendisini o seviyede görmüyorum. Aslında Say’ın topluma özür borcu var" demişti.

Fazıl Say bu sözleri için Kabak’a 20 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Kabak’ın avukatlığını, 27 yıllık eşi ve meslektaşı olan Gülsüm Kabak yaptı. 1.5 yıldır süren davanın dördüncü duruşmasında karar çıktı. Fazıl Say davayı kaybetti.

Hakim bin 500 lira tutan avukatlık ücreti ve mahkeme masraflarını da Say’ın ödemesine karar verdi. Ak Parti İzmir İl Başkanlığı’ndan istifa edip aktif siyasetten çekilen Ömür Kabak, davayı kazandığına sevindiğini belirterek, "Adalet yerini buldu. Ben siyasi bir tartışmada AK Parti’nin duruşunu ifade ettim. Partimizi ve partilimizin kimliğini savundum. Bize tokat atana diğer yanağımı dönmeyip tepki vermiştim. Mahkemenin beni haklı bulmasına sevindim" değerlendirmesini yaptı.

 

 

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