Fazıl Say'a 'hapis cezası' dış basında

'Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fazıl Say, dünya basınında da yankı buldu.

Reuters’in haberinde, “Say’ın gelecek aylarda, Erdoğan’ın mahkeme tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğine hüküm verilen bir şiiri okuduğu için 1998’de hapis cezasına çarptırılmasından bu yana Türkiye’de akıntının nasıl tersine döndüğünü de gözler önüne seren davada hâkim karşısına çıkması bekleniyor” ifadesi yer aldı. 165 kişiden biri İsrail Ulusal Haber kurumu olarak da bilinen Arutz Sheva’nın haberinde ise “Fazıl Say twitter yoluyla vicdanını dile getirdiği için Müslüman bir ülkede hedef gösterilen tek kişi değil. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri de internet üzerinden görüşlerini paylaşan vatandaşları hakkında iddianame hazırladı ve bazı durumlarda bu kişiler fahiş para cezalarına çarptırıldı” ifadesi yer aldı.

Şebnem Arsu ile Daniel J. Wakin imzasını taşıyan New York Times haberinde ise, Fazıl Say davasının dinî değerler ve Türk ulusal kimliği hakkındaki açıklamaları nedeniyle hakkında hukukî işlem başlatılan Türkiyeli sanatçı, yazar ve aydınlar zincirinin son halkası olduğu belirtildi. “Fazıl Say Slovenya’dan attığı mesajında, İslam’ın vaat ettiği cennetin hakkındaki iletiyi Twitter’da paylaşan 165 kişiden sadece biri olduğunu söyledi” ifadesinin yer aldığı metinde, Say’ın görüşlerine de yer verildi: “Ben de bunun komik bir alegori olduğunu düşündüm ve retweet’ledim. Şimdi bu nedenle hakkımda dava açılmasına inanamıyorum. Evrensel insan haklarına ve kanunlara aykırı olan bu dava sadece kendi başına değil, Türkiye’nin imajını zedelemesi açısından da üzüntü verici.”

Luke Montgomery imzalı Washington Post haberi ise “NATO üyesi ve AB’ye tam üyelik müzakeresi yapan Türkiye gibi bir ülkede hiç kimsenin kanunların üstünde olmadığını bilmek çok güzel. Hiç kimse. Dünyaca ünlü klasik piyanist Fazı Say bile...” cümleleriyle başlıyor. Montgomery yazısında, “Say’ın tweet’leri ne kadar kaba olsa da, The Temptation of Christ ve Türkiye’de de bir hayli popüler olan Da Vinci Şifresi/ The Da Vinci Code ile karşılaştırıldığında nispeten zararsız görünüyor. Bu eserler yayımlandığında Batı’da ve dünyanın hemen her yerinde hiddetli tartışmalara yol açtı. Ama yapımcılar ve yazarlar için cezaevi yolları göründü mü? Asla” dedi.