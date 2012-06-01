Mahkeme Fazıl Say hakkındaki iddianameyi kabul etti!

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, hakkında twitter mesajları nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İlk duruşma için mahkeme Say'a davetiye gönderdi.

1,5 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erhan Gülcan tarafından hazırlanan iddianamede, Say'ın davaya konu tweetlerini, ifade özgürlüğü çerçevesinde bir eleştiriden ziyade insan ilişkilerinin gelişmesine yarayan kamusal tartışmaya hiçbir katkıda bulunmayan ve üç büyük dinin mensuplarının ortak değerleri olan Allah, cennet ve cehennem gibi kavramlara yönelik hislerini nedensiz yere inciterek ve bu kavramların anlamsız, gereksiz ve değersiz olduğu kanaatini uyandıracak şekilde dini değerleri aşağılamak kastıyla yazdığı kanaatine varıldığı belirtilmişti.

Hakim karşısına çıkacak

Şüpheli Say'ın Twitter hesabına dileyen herkesin hiçbir kısıtlama olmadan girmesi nedeniyle de aleniyet unsurunun gerçekleştiği öne sürülen iddianamede, Sosyal paylaşım sitelerinin kişilerin düşüncelerini kitlelerle paylaşmasında çok önemli yere sahip olduğu kaydedilmişti. İddianamede, yazı içeriklerine değişik kesimlerden çok sayıda kişi ve sivil toplum örgütleri tarafından günlerce gösterilen tepki ve tartışmalar da göz önüne alındığında şüphelinin şikayet konusu yazılarının kamusal barışı bozmaya elverişli olduğu anlatmıştı. Fazıl Say'ın TCK'nin 216/3. , 218/1.maddeleri uyarınca "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Say, iddianamenin kabulünün ardından önümüzdeki günlerde İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak .

Suçlamayı kabul etmemişti

Fazıl Say 15 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erhan Gülcan’a verdiği ifadesinde ise Twitter hesabında yazıları kendisinin yazdığını ancak bu yazıların büyük kısmının alıntı olduğunu öne sürerek suçlamayı kabul etmemişti.

İddianameyi okumak için tıklayın...